Що буде з цінами в Україні протягом року: прогнози покращуються

Інфляційні очікування в Україні продовжують покращуватись. Зростання споживчих цін за підсумками 2024 року становитиме близько 10%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ .

За даними НБУ, фінансові аналітики у січні 2024 року прогнозують інфляцію протягом наступних 12 місяців на рівні 8,2%. У грудні минулого року вони очікували на зростання цін на 8,4%.

Крім того, банкіри прогнозують інфляцію на рівні 10,4%. У жовтні вони чекали зростання цін на 12,7%

Населення очікує на інфляцію 8,8% (дані за грудень).

Прогнози щодо інфляції

Нагадаємо, за даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні у 2023 році сповільнилося до 5,1%. Це мінімальне значення з 2020 року, коли інфляція становила 5,0%.

НБУ у жовтні прогнозував, що інфляція у 2024 році прискориться до 9,8%.

Кабмін у листопаді покращив прогноз щодо інфляції на 2024 рік до 9,7%.

Керівники українських підприємств очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 11,3%.