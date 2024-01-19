У Німеччині спростили отримання громадянства

Бундестаг схвалив масштабні зміни в законі про громадянство в Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

Після дебатів 382 депутати проголосували за відповідний проєкт, 234 депутати проголосували проти і 23 утрималися.

Реформа покликана прискорити натуралізацію в деяких випадках і зробити можливим подвійне громадянство в принципі.

Ключовим моментом є те, що в майбутньому іноземці зможуть подавати заяву на отримання німецького паспорта вже через п'ять років проживання в Німеччині замість восьми. У разі "особливих інтеграційних досягнень" натуралізація буде можлива вже через три роки.

Однак колишні базові вимоги здебільшого залишаться чинними. Однак зобов'язання щодо дотримання вільного демократичного порядку буде розширено.

У майбутньому кожен охочий отримати натуралізацію повинен буде прямо визнати "особливу історичну відповідальність Німеччини за несправедливий націонал-соціалістичний режим і його наслідки, зокрема за захист єврейського життя".

Крім цього, для представників так званого покоління заробітчан передбачено послаблення. Їм більше не потрібно надавати письмове підтвердження володіння мовою на рівні B1, яке, як і раніше, потрібне. Для них також більше не потрібен письмовий тест на натуралізацію.

Біженці у Німеччині

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Німеччина стала однією з країн, яка почала приймати українських біженців. Зокрема, вони мають право працювати та навчатися в країні до кінця війни.

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