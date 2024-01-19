Румунські фермери припинили блокування пункту пропуску на кордоні з Україною

Румунські фермери припинили блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску "Вікову-де-Сус", що навпроти українського пункту "Красноїльськ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України ( ДПСУ ).

"Пропуск усіх транспортних засобів здійснюється в звичайному режимі", - йдеться в повідомлені.

Прикордонники нагадали, що в пункті пропуску "Красноїльськ" перетнути державний кордон України з Румунією можна тільки порожнім вантажним транспортним засобам.

Блокада румунського кордону

Нагадаємо, румунські фермери почали блокаду українського кордону 13 січня. Вони двічі припиняли блокування в очікуванні результатів переговорів з урядом

Блокада пункту "Вікову-де-Сус", що навпроти українського "Красноїльськ", поновилася 15 січня.

Влада Румунії 18 січня підготувала пакет заходів, який спрямований на допомогу протестуючим фермерам та перевізникам, які блокують кордон із Україною.

Детальніше про блокаду читайте в матеріалі РБК-Україна "Стратегічна пауза". Що відбувається на кордоні з Польщею та коли Румунія зніме блокаду".