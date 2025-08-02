Все вирішиться 8 серпня? Дедлайн від Трампа, переговорний стіл у Туреччині та зухвалість Путіна - дайджест тижня

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Як Трамп переглянув дедлайн для Путіна щодо завершення війни?

Що на це відповіли в Росії, Україні та Європі?

Чому покупці російської нафти поступово від неї відмовляються та як це може вплинути на економіку РФ?

Трамп скорочує дедлайни

В понеділок, 28 липня президент США Дональд Трамп встановив для Росії новий термін щодо завершення війни. Він дав РФ "10 або 12 днів, щоб вирішити питання України, оскільки прогресу не досягнуто". Згодом в.о. заступника постійного представника США при ООН Джон Келлі уточнив, що Штати хочуть, аби мирна угода між Україною та Росією була укладена до 8 серпня.

Трамп підкреслив, що Путін повинен укласти угоду щодо перемир'я, інакше США введуть додаткові мита на російські товари. Крім того, він заявив, що більше не збирається розмовляти з російським диктатором.

В Україні такий поворот розцінили позитивно та з деяким оптимізмом. "Чітка позиція та виражена рішучість президента США – якраз вчасно, коли багато що може змінитися завдяки силі заради справжнього миру", – написав президент України Володимир Зеленський.

На думку прем`єр-міністра Польщі Дональда Туска, ймовірність призупинення російсько-української війни найближчим часом висока.

"Є непогані шанси і безліч ознак, які вказують на можливість того, що російсько-українська війна буде щонайменше призупинена в найближчому майбутньому", – сказав він на прес-конференції 30 липня.

Переговори на різних рівнях

Діалог США та Росії триває, підтвердив Державний секретар США Марко Рубіо 31 липня – але безуспішно.

"Ми продовжуємо контакти з російською стороною - буквально цього тижня, у понеділок або вівторок, у нас була розмова. Не з Путіним, а з деякими його наближеними, в надії знайти якесь розуміння на шляху до миру. Але ми не бачимо прогресу", – розповів Рубіо.

Разом з тим, днями Росію відвідає поїздка спецпредставник президента США Стівена Віткофф. Раніше частий гість країни-агресора,Віткофф не відвідував її вже три місяці.

Дещо раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про плани зібрати в Туреччині лідерів України та Росії, Володимира Зеленського та Володимира Путіна, за можливої участі Дональда Трампа.

"Ми вважаємо, що ця війна має закінчитися. Як переговорний стіл був накритий у Стамбулі, так і стіл миру знову буде накритий у Туреччині", – заявив Ердоган 28 липня.

За словами Ердогана, він провів телефонні розмови з Трампом і Путіним з цього приводу. Крім того, президент Туреччини мав особисту зустріч із українською делегацією 23 липня.

Відповідь Росії

У Кремлі нові заяви Трампа прокоментували двояко. До того ж в ніч на четвер Росія завдала чергового масованого удару по Києву, показавши свої реальні наміри.

З одного боку, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва "взяла до відома" позицію Трампа, однак не змінює курсу на проведення війни проти України. Пєсков підкреслив, що для Кремля пріоритетом є захист "власних національних інтересів" у будь-якому варіанті "вирішення конфлікту". Крім того, Росія нібито не боїться санкцій, оскільки перебуває під ними давно і вже виробила "імунітет".

З іншого боку, колишній президент Росії Дмитро Медведєв назвав новий ультиматум "кроком до війни" між США та РФ.

"Трамп грає в ультиматум із Росією: 50 днів чи 10… Йому слід пам'ятати дві речі: 1. Росія це Ізраїль і навіть Іран. 2. Кожен новий ультиматум – це загроза та крок до війни. Не між Росією та Україною, а з його власною країною. Не йдіть шляхом Сонного Джо (експрезидента США Джо Байдена, – ред.)", - написав Медвєдєв.

У відповідь на репліку Трамп попередив про наслідки. "Передайте Медведєву, колишньому президенту Росії, який вважає себе все ще президентом, щоб він стежив за своїми словами. Він вступає на дуже небезпечну територію!", – відповів росіянину Трамп.

Сам Путін 1 серпня повідомив, що Росія нібито готова до мирних переговорів з Україною, але озвучені минулого року вимоги Кремля залишаються незмінними.

Серед раніше висловлених вимог: нейтральний, позаблоковий та без'ядерний статус, "демілітаризація" та "денацифікація" України. Також РФ вимагає виведення військ з чотирьох регіонів України (Запорізька, Херсонська, Донецька та Луганська області).

Путін цинічно додав, що Росія готова почекати, якщо в Україні нібито вважають, що зараз не час для переговорів.

Тиск на Індію та Китай

Паралельно США тиснуть на головних покупців російських вуглеводнів, хоч і в рамках ширших торгових переговорів.

30 липня Трамп запровадив торгові мита проти Індії. Одна з причин - її торгівля з Росією. За його словами, хоча Індія є другом США, за ці роки з нею вели порівняно небагато торгівлі, оскільки її "тарифи занадто високі, одні з найвищих у світі". Також Індія має "найжорсткіші та найнеприємніші нетарифні торгівельні бар'єри серед усіх країн".

"Крім того, вони завжди закуповували переважну більшість свого військового обладнання у РФ і є найбільшим покупцем енергоресурсів у Росії поряд із Китаєм – у той час, як усі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні – усе це погано. Тому Індія обкладатиметься тарифом у розмірі 25% і отримає штраф за зазначене вище, починаючи з першого серпня", – повідомив Трамп.

Водночас індійські компанії почали відмовлятися від російської нафти. За інформацією Reuters, компанії Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum і Mangalore Refinery не запитували нові партії сировини з Росії і купуватимуть нафту на спотовому ринку. Це підтверджують чотири джерела агентства, знайомі з їхніми планами. У перспективі це має вдарити по російській економіці, оскільки доходи бюджету РФ скоротяться.

Крім того, цього тижня в ході переговорів США та Китаю у Стокгольмі американська сторона висловила невдоволення з приводу закупівель Китаєм іранської нафти та експорту в Росію товарів подвійного призначення на суму понад 15 млрд доларів. Міністр фінансів США Скотт Бессент також вкотре заявив, що США введуть вторинні мита в розмірі 100% на покупців російської нафти, серед яких головним є Китай.

Тож загалом, на різних дипломатичних треках, пов'язаних з російсько-українською війною, помітне певне пожвавлення. Однак контакти між сторонами, і передовсім, між США та Росією приносять мало результату. Як і раніше, все впирається у непоступливість Кремля та його віру в можливість зрештою "пересидіти" Україну та Захід. І, очевидно, у скепсис щодо рішучості Трампа запровадити справді серйозні санкції. Нагода перевірити серйозність заяв американського президента буде вже під кінець наступного тижня, з настанням оголошеного Трампом дедлайну 8 серпня.