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"Стеж за словами": Трамп різко відповів Медведєву на погрози війною

США, Четвер 31 липня 2025 08:14
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"Стеж за словами": Трамп різко відповів Медведєву на погрози війною Фото: американський президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Президент США Дональд Трамп жорстко відреагував на погрози війною з боку заступника голови Радбезу Росії Дмитра Медведєва. Американський лідер попередив його, що подібні заяви небезпечні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Truth Social.

Відповідаючи Медведєву Трамп заявив, що США не цікавить економічна співпраця з Росією чи Індією, назвавши їхні економіки "мертвими".

"Мені байдуже, що Індія робить з Росією. Вони можуть разом знищити свої мертві економіки, мені все одно. Ми майже не ведемо бізнесу з Індією, їхні тарифи занадто високі, одні з найвищих у світі. Так само Росія і США майже не ведуть бізнесу між собою", - заявив президент.

А також американський лідер принизливо згадав про політичне минуле Медведєва.

"Давайте так і залишмо, і передайте Медведєву, колишньому президенту Росії, який вважає себе все ще президентом, щоб він стежив за своїми словами. Він вступає на дуже небезпечну територію!", - підсумував він.

Новий дедлайн Трампа

Нагадаємо, 28 липня президент США Дональд Трамп заявив, що він вирішив змінити умови свого ультиматуму про вторинні тарифи для російського диктатора Володимира Путіна. Тепер у диктатора немає 50 днів на досягнення миру з Україною.

Як уточнив американський лідер, у глави Кремля залишилося 10-12 днів.

Варто відзначити, що Росії такий підхід не сподобався, і зокрема Медведєв назвав новий ультиматум "кроком до війни" між США та РФ.

"Трамп грає в ультиматум із Росією: 50 днів чи 10… Йому слід пам'ятати дві речі: 1. Росія це Ізраїль і навіть Іран. 2. Кожен новий ультиматум - це загроза та крок до війни. Не між Росією та Україною, а з його власною країною. Не йдіть шляхом Сонного Джо (ред.- експрезидент США Джо Байден)", - написав він.

У звіті американського Інституту вивчення війни також вказано, що чиновники Кремля намагаються змусити президента Трампа відмовитися від десятиденного терміну для завершення війни в Україні та нормалізувати відносини з Москвою.

Ба більше, вчора, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія виробила "певний імунітет" до санкцій і готова до нових економічних обмежень.

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Дмитро Медведєв Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
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