ua en ru
Вт, 29 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Кремлі відповіли на заяву Трампа про скорочення 50-денного дедлайну

Вівторок 29 липня 2025 13:11
UA EN RU
У Кремлі відповіли на заяву Трампа про скорочення 50-денного дедлайну Фото: прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував заяву президента США Дональда Трампа щодо скорочення 50-денного дедлайну та його "незацікавленості" у зустрічі з диктатором РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пєскова, якого цитують росЗМІ.

За словами Пєскова, Москва "прийняла до відома" позицію Трампа, однак не змінює курсу на проведення війни проти України.

У Москві підкреслили, що так звана "спеціальна військова операція" триває, і водночас заявили про нібито збереження прихильності до мирного процесу.

Пєсков наголосив, що для Кремля ключовим залишається забезпечення "власних національних інтересів" у будь-якому форматі врегулювання конфлікту.

"І ми, як і раніше, зберігаємо відданість мирному процесу до врегулювання конфлікту навколо України та забезпечення наших інтересів у ході цього врегулювання. Тут я хотів би уникнути оцінок. Ми взяли до уваги заяву президента Трампа”, - заявив Пєсков.

Скорочення дедлайну Трампа

Дональд Трамп скоротив термін, відведений Володимиру Путіну для початку переговорів щодо припинення війни в Україні.

Президент США, який раніше озвучив 50-денний ліміт, тепер вимагає, аби Кремль пішов на контакт до 9 серпня.

28 липня Трамп заявив, що розчарований відсутністю будь-яких зрушень і звинуватив Москву у небажанні домовлятися.

У відповідь він зсунув дедлайн уперед, зазначивши, що фінальне вікно для переговорів закінчиться між 7 та 9 серпня.

У разі провалу переговорів Трамп пригрозив запровадженням 100% тарифів на російський імпорт, починаючи з 2 вересня.

Видання Reuters повідомило, що такі заходи можуть вплинути на експорт російської нафти до Китаю, Індії та Туреччини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Санкції проти Росії Україна
Новини
РФ атакувала колонію біля Запоріжжя КАБами: фото руйнувань і нові дані про постраждалих
РФ атакувала колонію біля Запоріжжя КАБами: фото руйнувань і нові дані про постраждалих
Аналітика
"В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку