Рубіо заявив про нові переговори з оточенням Путіна про Україну: чи є прогрес
Американські чиновники цього тижня контактували з наближеними російського диктатора Володимира Путіна. Вони обговорювали питання війни РФ проти України.
Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю Fox News Radio заявив державний секретар США Марко Рубіо.
Рубіо зазначив, що президент Дональд Трамп чекав вже понад шість місяців і робив усе можливе для того, щоб війна Росії проти України завершилася.
"Ми продовжуємо контакти з російською стороною - буквально цього тижня, у понеділок або вівторок, у нас була розмова. Не з Путіним, а з деякими його наближеними, в надії знайти якесь розуміння на шляху до миру. Але ми не бачимо прогресу", - розповів держсекретар.
Він уточнив, що найбільше Трампа засмучує, коли він після гарних телефонних розмов із Путіним вмикає новини і бачить, що Росія розбомбила чергове українське місто, яке розташоване далеко від лінії фронту.
"Тому в якийсь момент йому доведеться прийняти рішення: чи варто далі намагатися домовлятися про перемир'я, якщо одна зі сторін у ньому не зацікавлена", - додав Рубіо.
За його словами, в американського лідера зараз є багато варіантів тиску на Росію. Він може запровадити вторинні санкції на продаж російської нафти, оскільки це значна частина доходів Москви. Також можливі санкції на банківський сектор, які "будуть серйозними".
"Повторю: ми сподіваємося цього уникнути і знайти шлях, який призведе до припинення бойових дій. Ми відкриті до різних сценаріїв, але найкращий шлях - це припинити стрілянину і почати говорити. Поки що, принаймні на наш погляд, російська сторона не виявляє щирого інтересу до досягнення цієї мети", - наголосив Рубіо.
Також він звернув увагу, що Трамп "не має наміру чекати вічно".
Ультиматум Трампа
Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп пригрозив Росії вторинними санкціями, якщо вона за 50 днів не зважиться припинити війну проти України.
Такий дедлайн змістився у вівторок, 29 липня. Американський лідер підкреслив, що тепер у Путіна залишилося тільки 10 днів.
Зі свого боку в.о. заступника постійного представника США при ООН Джон Келлі підкреслив, що Трамп хоче бачити завершення війни Росії проти України до 8 серпня.