Прем'єр Польщі повідомив про непогані шанси на припинення російсько-української війни
Імовірність призупинення російсько-української війни найближчим часом висока. Однак це не змінить становища Польщі, і країна має бути готовою до оборони в будь-який момент.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання Onet.
"Є непогані шанси і безліч ознак, які вказують на можливість того, що російсько-українська війна буде щонайменше припинена в найближчому майбутньому", - сказав він на пресконференції.
Однак, за його словами, Польща має бути готова до оборони, незалежно від подій на російсько-українському фронті. "Ми не можемо втрачати ні години, ні дня в цих перегонах за сучасну армію", - наголосив Туск.
Війну виграє інтелект і технологія
Глава польського уряду провів нараду з керівниками військових інститутів країни. Він наголосив на високому рівні підготовки та компетентності польських інженерів, програмістів і молодих фахівців.
"Це абсолютний скарб польської армії", - сказав Туск.
За його словами, безпека в майбутньому залежить від того, що народжується "в головах", а не тільки в казармах.
"Сьогодні війни виграють більш розумні та краще оснащені армії, з високим рівнем технологій", - додав прем'єр.
Польські гроші для польських заводів
Туск також наголосив на важливості того, щоб вкладення в оборону залишалися в Польщі. "З польської точки зору абсолютно ключовим є те, щоб сотні мільярдів злотих, які ми хочемо спрямувати на оборону, працювали максимально всередині Польщі", - заявив він.
Він додав, що Польща не може вічно інвестувати державні кошти в іноземне озброєння. На думку прем'єра, слід підтримувати польські компанії та польські уми.
Польське кіберкомандування - одне з найкращих у світі
Прем'єр відзначив високий рівень польських фахівців у сфері цифрової безпеки. Він заявив, що саме національні команди забезпечують кібербезпеку країни.
"Про нашу кібербезпеку дбає, можливо, найкраща у світі команда. Конкурувати з нами, можливо, можуть тільки американці", - зазначив Туск.
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