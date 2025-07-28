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Зеленський зробив заяву про новий дедлайн Трампа для Путіна

Київ, Понеділок 28 липня 2025 21:11
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Зеленський зробив заяву про новий дедлайн Трампа для Путіна Фото: президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Рішення президента США Дональда Трампа скоротити дедлайн для російського диктатора Володимира Путіна - це прояв сили, яка може наблизити мир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в соцмережі X.

"Чітка позиція та виражена рішучість президента США - якраз вчасно, коли багато що може змінитися завдяки силі заради справжнього миру. Я дякую президенту Трампу за його зосередженість на порятунку життів і припиненні цієї жахливої війни", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що Україна так само віддана миру. Київ хоче невпинно працювати з Вашингтоном, щоб зробити обидві країни безпечнішими, сильнішими та процвітаючими.

Новий дедлайн Трампа

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він вирішив змінити умови свого ультиматуму про вторинні тарифи для російського диктатора Володимира Путіна. Тепер у диктатора немає 50 днів на досягнення миру з Україною.

Пізніше американський лідер уточнив, що у глави Кремля залишилося 10-12 днів.

Варто зауважити, що раніше Трамп обіцяв ввести проти Росії 100% вторинні тарифи. Це пряма загроза не тільки для Москви, а й для її торгових партнерів.

Також американський лідер зазначав, що розглядає не тільки вторинні тарифи, а й вторинні санкції проти Росії.

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