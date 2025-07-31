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Індійські НПЗ відмовилися від російської нафти після погроз Трампа, - Reuters

Індія, Четвер 31 липня 2025 14:48
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Індійські НПЗ відмовилися від російської нафти після погроз Трампа, - Reuters Фото: індійські друзі Путіна припинили закупівлі російської нафти (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Індійські державні нафтопереробні компанії припинили закупівлі російської нафти минулого тижня. Причиною стали зниження знижок і тиск з боку США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією Reuters, компанії Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum і Mangalore Refinery не запитували нові партії сировини з Росії. Це підтверджують чотири джерела, знайомі з їхніми планами.

Альтернативні поставки

Індійські переробники тепер закуповують нафту на спотовому ринку. Основний акцент робиться на сорти з Близького Сходу і Західної Африки, зокрема, на нафту Abu Dhabi Murban.

Хоча приватні компанії Reliance і Nayara залишаються найбільшими покупцями російської нафти в Індії, держкомпанії контролюють понад 60% переробних потужностей країни - близько 5,2 млн барелів на день.

Фактор Трампа

Дональд Трамп 14 липня пригрозив ввести 100% тарифи на країни, які продовжують купувати нафту в Росії. Ця заява могла вплинути на рішення індійських компаній відмовитися від нових поставок.

Державні компанії та Міністерство нафти Індії поки що не прокоментували ситуацію. В умовах підвищеного ризику і зниження цінових знижок російська нафта стала менш привабливою для індійського ринку.

Раніше під санкції ЄС потрапила індійська компанія Nayara, яка на половину належить "Роснефти". Власники танкерів, які співпрацювали з Nayara, ініціювали розірвання контрактів через побоювання вторинних санкцій.

Три країни Перської затоки володіють надлишковими потужностями з видобутку нафти і зможуть швидко замістити російську сировину.

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НАФТА Індія Дональд Трамп
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