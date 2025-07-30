Глава Мінфіну США попередив Китай про 100%-ві мита за купівлю російської нафти
США попередили китайських чиновників про наслідки закупівель нафти в Росії. Пекін наполягає на своєму суверенітеті.
Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Переговори між делегаціями США і Китаю відбулися в Стокгольмі і тривали два дні. За словами Бессента, американська сторона також висловила невдоволення з приводу закупівель Китаєм іранської нафти та експорту в Росію товарів подвійного призначення на суму понад 15 млрд доларів.
США посилюють тиск на Пекін
"Тож, гадаю, будь-хто, хто купує санкційну російську нафту, має бути готовий до цього", - сказав Бессент на пресконференції.
Він також нагадав, що Конгрес США готує заходи, які призведуть до введення таких самих тарифів союзниками по всьому світу.
Президент Дональд Трамп у понеділок скоротив термін для Москви, щоб домогтися прогресу в мирних переговорах щодо України. В іншому разі, через 10 днів США введуть вторинні мита в розмірі 100% на покупців російської нафти.
Реакція Китаю і позиція щодо енергетики
За словами Бессента, Китай відповів, що є суверенною державою і керуватиметься внутрішньою політикою в питаннях енергетики.
"Китайці дуже серйозно ставляться до свого суверенітету. Ми не хочемо на нього зазіхати, тож вони готові платити 100% мито", - додав він.
Китай залишається найбільшим покупцем російської нафти - близько 2 млн барелів на добу. Слідом ідуть Індія і Туреччина.
Китай ризикує втратити довіру Європи
Бессент також повідомив, що попередив віце-прем'єра Хе Ліфена про ризик для торговельних відносин Китаю з Європою. Причина - тривале постачання в Росію товарів, які можуть використовуватися у військових цілях.
"Я вказав їм, що це серйозно шкодить їхньому іміджу в Європі. В очах європейців Китай бере участь у війні на кордоні Європи", - зазначив він.
Нагадаємо, Індія і Китай стали основними покупцями російської нафти після початку війни Росії проти України. Тільки це дозволяє Москві підтримувати свою військову машину, отримуючи гроші на виробництво зброї.
Індія вже заявила про готовність відмовитися від російської нафти у випадку санкцій Вашингтона.
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