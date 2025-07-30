Трамп вдарить тарифами по одному з найбільших торговельних партнерів Росії

Президент США Дональд Трамп пообіцяв запровадити мита проти Індії. Одна з причин - її торгівля з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американського лідера в соцмережі Truth Social.

Трамп зазначив, що хоча Індія є другом США, за ці роки з нею вели порівняно небагато торгівлі, оскільки її "тарифи занадто високі, одні з найвищих у світі". Також Індія має "найжорсткіші та найнеприємніші нетарифні торговельні бар'єри серед усіх країн". "Крім того, вони завжди закуповували переважну більшість свого військового обладнання у РФ і є найбільшим покупцем енергоресурсів у Росії поряд із Китаєм - у той час як усі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні - усе це погано. Тому Індія обкладатиметься тарифом у розмірі 25% і отримає штраф за зазначене вище, починаючи з першого серпня", - наголосив президент.