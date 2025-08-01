Готовий на умови минулого року: Путін зробив ряд цинічних заяв про переговори з Україною

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " ТАСС " та Telegram ЦПД РНБО.

"Так, ці умови (припинення війни в Україні – ред.), безумовно, залишилися колишніми. Це ж не умови, а цілі, я сформулював цілі Росії. До того моменту нам говорили, що незрозуміло, чого Росія хоче, ось ми їх сформулювали в червні минулого року на зустрічі з керівництвом міністерства закордонних справ", - зазначив Путін.

Він також додав, що позитивно оцінив переговори двох сторін у Стамбулі. За його словами, переговори нібито завжди потрібні та важливі.

"Я оцінюю в цілому позитивно (переговори з Україною в Стамбулі - ред.). Як же можна не позитивно оцінювати те, що сотні людей повернулися на батьківщину? Це позитивно. Ми з гуманітарних міркувань передали тисячі тіл загиблих українських солдатів, отримали у відповідь кілька десятків наших хлопців, які склали голову за батьківщину. Хіба це не позитивно? Звичайно, це позитивний момент", - додав Путін.

Російський диктатор також цинічно додав, що Росія готова почекати, якщо в Україні нібито вважають, що зараз не час для переговорів.

"Ну, в принципі, можна чекати. Якщо керівництво України вважає, що зараз не час, а треба почекати, будь ласка, ми готові почекати", - зазначив він.

Що раніше вимагав Путін

У червні 2024 року російський диктатор на зустрічі з керівництвом МЗС РФ висунув ряд ультиматумів, які він вимагає від України для нібито припинення бойових дій.

Серед ключових вимог:

нейтральний, позаблоковий та без'ядерний статус для України.

"демілітаризація" та "денацифікація".

виведення військ з чотирьох регіонів України, на які зазіхає РФ (Запорізька, Херсонська, Донецька та Луганська області).

офіційна відмова від планів вступу до НАТО.

Також Путін вимагав "забезпечення права і свобод" російськомовних громадян України, а також визнання "нових територіальних реалій": статус Криму, Севастополя, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, як суб'єктів Російської Федерації.

Що кажуть у ЦПД

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що Путін знову все перекрутив. Україна давно підтримала пропозицію США щодо припинення вогню, ще в березні. Також Україна давно заявила про готовність до зустрічі лідерів, зокрема за участі президента США Дональда Трампа та президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана і Європи.

"Путін стоїть і каже, що хтось не хоче говорити. Насправді ж саме Путін хоче далі воювати і обстрілює Україну. Рецепт від брехні – бити його боляче. Тільки так", - зазначили у ЦПД.