Суспільство Освіта Гроші Зміни

Відключення світла можуть змінити рух транспорту в Києві: де знайти актуальну інформацію

Відключення електроенергії в Києві можуть змінити рух транспорту (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Мешканців і гостей Києва попередили про можливі тимчасові зміни в роботі міського електротранспорту - на тлі планових або й екстрених відключень електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Про зміни в роботі якого транспорту йдеться

Українцям розповіли, що у зв'язку з плановими й екстреними відключеннями електроенергії у Києві можливі тимчасові зміни в роботі міського електротранспорту.

Йдеться про наземний транспорт у столиці:

  • трамваї;
  • тролейбуси;
  • фунікулер.

Уточнюється, що їхня робота "коригується відповідно до графіків відключень".

Як пасажирам стежити за інформацією щодо змін

У КМДА повідомили, що актуальну інформацію про зміни у русі столичного транспорту оперативно публікують у Telegram-каналі "Зміни руху Київпастранс".

Саме там можна стежити за новинами про затримки або зміни руху наземного громадського транспорту столиці у режимі реального часу.

Де знайти інформацію про зміни у русі транспорту Києва (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

Наголошується, що фахівці комунального підприємства "Київпастранс" - спільно з енергетичними службами - докладають усіх зусиль, щоб підтримувати стабільну роботу енергосистеми та транспорту в умовах енергетичних обмежень.

Насамкінець до пасажирів звернулись із проханням:

  • ставитися до можливих тимчасових незручностей із розумінням;
  • перевіряти інформацію про відключення під час планування маршрутів.

Де знайти інформацію про транспорт у Києві онлайн

Варто зазначити, що знайти актуальну інформацію про рух транспорту в столиці України можна також на офіційному сайті КП "Київпастранс".

Окрім новин, комунальне підприємство надає громадянам дані про:

  • розклад руху автобусів, трамваїв, тролейбусів і фунікулера;
  • зміни в русі пасажирського транспорту Києва.

Крім того, мешканці та гості міста можуть стежити за столичним транспортом онлайн - на відповідній карті.

Карта транспорту Києва онлайн (скриншот: kpt.kyiv.ua/online)

Тим часом за новинами столичної підземки можна стежити:

Нагадаємо, раніше ми розповідали про графіки відключень світла в Україні - які види бувають і на кого поширюються.

Крім того, ми пояснювали, як мешканцям Києва не пропустити повідомлення про відключення світла (навіть без інтернету).

Тим часом у Київській обласній державній (військовій) адміністрації порадили, як користуватись інтернетом під час відключень електроенергії, а у ДТЕК повідомили, де дивитись актуальні графіки відключень світла у столиці та в Київській області.

Читайте також, чому графіки відключень в Україні можуть змінюватися впродовж дня, які бувають типи відключень світла (коли саме діють графіки) та що таке черги відключень електроенергії (як вони працюють).

