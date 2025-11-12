Отключения света могут изменить движение транспорта в Киеве: где найти актуальную информацию

Об изменениях в работе какого транспорта идет речь

Украинцам рассказали, что в связи с плановыми и экстренными отключениями электроэнергии в Киеве возможны временные изменения в работе городского электротранспорта.

Речь идет о наземном транспорте в столице:

трамваях;

троллейбусах;

фуникулере.

Уточняется, что их работа "корректируется в соответствии с графиками отключений".

Как пассажирам следить за информацией об изменениях

В КГГА сообщили, что актуальную информацию об изменениях в движении столичного транспорта оперативно публикуют в Telegram-канале "Зміни руху Київпастранс".

Именно там можно следить за новостями о задержках или изменениях движения наземного общественного транспорта столицы в режиме реального времени.

Где найти информацию об изменениях в движении транспорта Киева (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

Подчеркивается, что специалисты коммунального предприятия "Киевпастранс" - совместно с энергетическими службами - прилагают все усилия, чтобы поддерживать стабильную работу энергосистемы и транспорта в условиях энергетических ограничений.

В завершение к пассажирам обратились с просьбой:

относиться к возможным временным неудобствам с пониманием;

проверять информацию об отключении при планировании маршрутов.

Где найти информацию о транспорте в Киеве онлайн

Стоит отметить, что найти актуальную информацию о движении транспорта в столице Украины можно также на официальном сайте КП "Киевпастранс".

Помимо новостей, коммунальное предприятие предоставляет гражданам данные про:

расписание движения автобусов, трамваев, троллейбусов и фуникулера;

изменения в движении пассажирского транспорта Киева.

Кроме того, жители и гости города могут следить за столичным транспортом онлайн - на соответствующей карте.

Карта транспорта Киева онлайн (скриншот: kpt.kyiv.ua/online)

Тем временем за новостями столичной подземки можно следить: