Відключення світла у Києві знову за графіком та проект дев'ятого пакету санкцій: новини за вихідні

У Києві та чотирьох областях країни сьогодні анонсували перехід на планові відключення світла, а в Єврокомісії відбулася презентація дев'ятого пакету санкцій проти Росії, який можуть ухвалити вже 12 грудня.

Більш детально про те, що сталося за вихідні, 3-4 грудня, - у матеріалі РБК-Україна .

Єврокомісія представила країнам ЄС дев'ятий пакет санкцій проти РФ

Єврокомісія представила країнам-членам ЄС дев'ятий пакет санкцій проти Росії, який стосуватиметься фінансових структур.

Європейська комісія сьогодні поінформувала країни-члени ЄС про дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Цікаво, що Білорусь знову санкції не націлені.

У попередньому новому списку санкцій – близько 180 компаній і банків, ЗМІ та технологічних фірм. За попередньою інформацією новий пакет санкцій може бути погоджений під час зустрічі міністрів МЗС ЄС 12 грудня.

ЗСУ підняли перший прапор України на лівому березі Херсонської області

Українські військові підняли перший державний прапор на лівобережній частині Херсонської області.

"Цей прапор підняли бійці спецпідрозділу "Карлсон" - це стане плацдармом для деокупації лівого берега Херсонської області. Операція завершилася успіхом, і все завдяки точним координаційним та наступальним навичкам хлопців. Все буде Україна!", - йдеться у повідомленні.

Судячи з опублікованого відео, прапор встановлений на стрілі річкового портового крана, і завдяки цьому його видно на сотні метрів навколо.

Київ та ще чотири області вже завтра повертаються до планових відключень світла

У Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях вже із завтра, 5 грудня, діятимуть планові відключення світла.

Незважаючи на плани компанії, ситуація в енергосистемі залишається складною. Тому у ДПЕК просять із розумінням ставитися до можливих відхилень, які можуть виникати для балансування енергетичної системи України.

"Робимо все можливе, щоб їх було якнайменше", - підкреслили в компанії.

МОЗ просить тимчасово припинити планові госпіталізації в Україні

Міністерство охорони здоров'я просить тимчасово припинити планові шпиталізації в Україні. КМДА вже надіслала відповідні рекомендаційні листи до медзакладів столиці.

Згідно з листом МОЗ, який є у розпорядженні видання, така необхідність викликана через російську агресію та можливі аварійні відключення електро-, тепло- і водопостачання.

Крім того, у медзакладах регіонів та Києва просять перевірити можливість використання резервного харчування, тепла, незалежних джерел водозабору, запаси ліків тощо.

Мороз до -13 та сильний вітер: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні.

Погода в Україні сьогодні, 5 грудня, буде морозною, але майже без опадів. Лише у Карпатах дощ із мокрим снігом, місцями очікується до -13 градусів.

За даними синоптиків, завтра в країні без опадів, лише у Карпатському регіоні вдень місцями невеликий дощ та мокрий сніг.

У північних областях та в Карпатах на дорогах місцями очікується ожеледиця. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, а у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря в західних областях та на крайньому півдні країни вночі коливатиметься від -4 до +1, а вдень від -1 до +4 (на Закарпатті вдень +2+7 тепла).