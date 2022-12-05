Отключения света в Киеве снова по графику и проект девятого пакета санкций: новости за выходные

В Киеве и четырех областях страны сегодня анонсировали переход на плановые отключения света, а в Еврокомиссии состоялась презентация девятого пакета санкций против России, который могут принять уже 12 декабря.

Более детально о том, что произошло за выходные, 3-4 декабря, - в материале РБК-Украина .

Еврокомиссия представила странам ЕС девятый пакет санкций против РФ

Еврокомиссия представила странам-членам ЕС девятый пакет санкций против России, который коснется финансовых структур.

Европейская комиссия сегодня проинформировала страны-члены ЕС о девятом пакете санкций против России. Интересно, что на Беларусь снова санкции не нацелены.

В предварительном новом санкционном списке – около 180 компаний и банков, СМИ и технологических фирм. По предварительной информации, новый пакет санкций может быть согласован во время встречи министров МИД ЕС 12 декабря.

ВСУ подняли первый флаг Украины на левом берегу Херсонской области

Украинские военные подняли первый государственный флаг на левобережной части Херсонской области.

"Этот флаг подняли бойцы спецподразделения "Карлсон" - это станет плацдармом для деоккупации левого берега Херсонской области. Операция завершилась успехом, и все благодаря точным координационным и наступательным навыкам ребят. Все будет Украина!", - говорится в сообщении.

Судя по опубликованному видео, флаг установлен на стреле речного портового крана, и благодаря этому он виден на сотни метров вокруг.

Киев и еще четыре области уже завтра возвращаются к плановым отключениям света

В Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях уже с завтра, 5 декабря, будут действовать плановые отключения света.

Несмотря на планы компании, ситуация в энергосистеме остается сложной. Поэтому в ДТЭК просят с пониманием относиться к возможным отклонениям, которые могут возникать для балансировки энергетической системы Украины.

"Делаем все возможное, чтобы их было как можно меньше", - подчеркнули в компании.

Минздрав просит временно прекратить плановые госпитализации по Украине

Министерство здравоохранения просит временно прекратить плановые госпитализации по Украине. КГГА уже направила соответствующие рекомендательные письма в медучреждения столицы.

Согласно письму Минздрава, имеющемуся в распоряжении издания, такая необходимость вызвана из-за российской агрессии и возможных аварийных отключений электро-, тепло- и водоснабжения.

Кроме того, в медучреждениях регионов и Киева просят проверить возможность использования резервного питания, тепла, независимых источников водозабора, запасы лекарств и т. д.

Мороз до -13 и сильный ветер: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине сегодня, 5 декабря, будет морозной, но почти без осадков. Лишь в Карпатах дождь с мокрым снегом, местами ожидается до -13 градусов.

По данным синоптиков, завтра в стране без осадков, лишь в Карпатском регионе днем местами небольшой дождь и мокрый снег.

В северных областях и в Карпатах на дорогах местами ожидается гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, а в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в западных областях и на крайнем юге страны ночью будет колебаться от -4 до +1, а днем от -1 до +4 (на Закарпатье днем +2 +7 тепла).