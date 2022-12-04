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Єврокомісія представила країнам ЄС дев'ятий пакет санкцій проти РФ, - журналіст

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Брюссель, Неділя 04 грудня 2022 22:19
Єврокомісія представила країнам ЄС дев'ятий пакет санкцій проти РФ, - журналіст Фото: Єврокомісія представила країнам ЄС дев'ятий пакет санкцій проти РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Єврокомісія представила країнам-членам ЄС дев'ятий пакет санкцій проти Росії, який стосуватиметься фінансових структур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Рікарда Йозвяка.

"Європейська комісія сьогодні поінформувала країни-члени ЄС про дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Цікаво, що на Білорусь знову санкції не націлені", - зазначив Йозвяк.

За його словами, у попередньому новому списку санкцій – близько 180 компаній і банків, ЗМІ та технологічних фірм. За попередньою інформацією новий пакет санкцій може бути погоджений під час зустрічі міністрів МЗС ЄС 12 грудня.

Раніше ми писали, що понад тисячу росіян не пустили на територію Литви та Латвії через обмеження, запроваджені після вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що прем'єр Денис Шмигаль розповів, що Україна очікує від дев'ятого пакету санкцій проти Росії. Тим часом, глави МЗС семи країн, які нещодавно прибули з візитом до Києва, також погодилися посилити санкційний тиск проти країни-окупанта.

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