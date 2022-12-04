ЗСУ сьогодні збили російський Ка-52: відео моменту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ

"Сьогодні, близько 14.00, підрозділом Дніпровської зенітної ракетної бригади Повітряне командування "Схід" було збито ворожий гелікоптер Ка-52", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, за останню добу ЗСУ знищили ще 550 окупантів і збили ворожий літак. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже понад 91 тисячу військових.

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