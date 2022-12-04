ua ru
Нд, 04 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ сьогодні збили російський Ка-52: відео моменту

Новость на русском →
Україна, Неділя 04 грудня 2022 15:49
ЗСУ сьогодні збили російський Ка-52: відео моменту Фото: ЗСУ збили російський Ка-52 (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 4 грудня, українські військові збили російський гелікоптер Ка-52.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ

"Сьогодні, близько 14.00, підрозділом Дніпровської зенітної ракетної бригади Повітряне командування "Схід" було збито ворожий гелікоптер Ка-52", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, за останню добу ЗСУ знищили ще 550 окупантів і збили ворожий літак. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже понад 91 тисячу військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
ЗСУ нарощують темпи контрнаступу в Луганській області: карти боїв
ЗСУ нарощують темпи контрнаступу в Луганській області: карти боїв
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії