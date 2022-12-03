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Литва передала Україні ще дві відремонтовані гаубиці PzH 2000

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Субота 03 грудня 2022 11:54
Литва передала Україні ще дві відремонтовані гаубиці PzH 2000 Фото: Литва передала Україні ще дві відремонтовані гаубиці PzH 2000 (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Литва передала Україні ще дві відремонтовані самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.

"Ще дві гаубиці PzH2000 відремонтовано та доставлено в Україну. Разом з боєприпасами", - написав він.

Литва передала Україні ще дві відремонтовані гаубиці PzH 2000

САУ Panzerhaubitze 2000

Німецька САУ з автоматичною системою заряджання та високим рівнем автоматизації всіх систем. Для стрільби ці гаубиці використовують стандартні в арміях держав НАТО постріли роздільного заряджання.

Ствол гармати з нарізним каналом має довжину 52 калібри. Боєкомплект установки складається із 60 снарядів та 228 модульних метальних зарядів. Дальність стрільби стандартним боєприпасом - 30 км.

Раніше повідомлялося, що німецькі гаубиці PzH 2000 активно зношуються на війні та потребують ремонту. Литва пообіцяла відремонтували САУ.

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