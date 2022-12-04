Київ та ще чотири області вже завтра повертаються до планових відключень світла

У Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях вже із завтра, 5 грудня, діятимуть планові відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

Незважаючи на плани компанії, ситуація в енергосистемі залишається складною. Тому у ДПЕК просять із розумінням ставитися до можливих відхилень, які можуть виникати для балансування енергетичної системи України.

"Робимо все можливе, щоб їх було якнайменше", - підкреслили в компанії.