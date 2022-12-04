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Київ та ще чотири області вже завтра повертаються до планових відключень світла

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Київ, Неділя 04 грудня 2022 20:00
Київ та ще чотири області вже завтра повертаються до планових відключень світла Фото: Київ та ще чотири області вже завтра повертаються до планових відключень світла (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях вже із завтра, 5 грудня, діятимуть планові відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

Незважаючи на плани компанії, ситуація в енергосистемі залишається складною. Тому у ДПЕК просять із розумінням ставитися до можливих відхилень, які можуть виникати для балансування енергетичної системи України.

"Робимо все можливе, щоб їх було якнайменше", - підкреслили в компанії.

Раніше ми писали, що у Херсоні продовжуються роботи з відновлення світла. В даний час електропостачання є 85% городян.

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ДТЕК електроприлади відключеня світла
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