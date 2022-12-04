ua ru
Нд, 04 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У боях під Бахмутом загинули п'ятеро добровольців з Грузії

Новость на русском →
Бахмут, Неділя 04 грудня 2022 11:02
У боях під Бахмутом загинули п'ятеро добровольців з Грузії Фото: під Бахмутом загинули п'ять грузинських добровольців (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У боях під Бахмутом загинули п'ятеро громадян Грузії, які добровільно стали на захист України. Трагедія сталася 3 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Посольство України в Грузії в Facebook.

"Грузинські добровольці Авто Руруа, Роланд Кварацхелія, Ромео Пічхая, Мераб Аладашвілі та Бадрі Маркелія загинули 3 грудня у боротьбі з російськими окупантами під Бахмутом", - йдеться у повідомленні.

У боях під Бахмутом загинули п'ятеро добровольців з Грузії

Фото: на війні в Україні загинули 5 добровольців з Грузії (facebook.com)

Нагадаємо, грузинські ЗМІ наприкінці жовтня повідомляли, що на війні в Україні загинули 23 добровольці з Грузії.

Також раніше ми повідомляли, що в Україні загинув громадянин Японії, який також приєднався до лав ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Грузія Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ нарощують темпи контрнаступу в Луганській області: карти боїв
ЗСУ нарощують темпи контрнаступу в Луганській області: карти боїв
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії