Мороз до -13 і сильний вітер: синоптики дали прогноз погоди на завтра
Погода в Україні завтра, 5 грудня буде морозною, але майже без опадів. Лише в Карпатах дощ з мокрим снігом, місцями очікується до -13 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, завтра в країні без опадів, лише у Карпатському регіоні вдень місцями невеликий дощ та мокрий сніг.
В північних областях та в Карпатах на дорогах місцями очікується ожеледиця.
Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, а в південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.
При цьому температура повітря в західних областях та на крайньому півдні країни вночі коливатиметься від -4 до +1, а вдень від -1 до +4 (на Закарпатті вдень +2 +7 тепла). На решті території вночі прогнозують -10 -5 градусів морозу (в східних та північно-східних областях до -13), вдень в межах -6 -1.
Погода в Києві
У столиці завтра без опадів, а на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть -8 -6 градусів морозу, а вдень -4 -2.
Нагадаємо, що сьогодні в Україні буде холодна, але суха погода. Тепліше буде на півдні та заході, а в Києві очікується поривчастий вітер.
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