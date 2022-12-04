Мороз до -13 і сильний вітер: синоптики дали прогноз погоди на завтра

Погода в Україні завтра, 5 грудня буде морозною, але майже без опадів. Лише в Карпатах дощ з мокрим снігом, місцями очікується до -13 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, завтра в країні без опадів, лише у Карпатському регіоні вдень місцями невеликий дощ та мокрий сніг.

В північних областях та в Карпатах на дорогах місцями очікується ожеледиця.

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, а в південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

При цьому температура повітря в західних областях та на крайньому півдні країни вночі коливатиметься від -4 до +1, а вдень від -1 до +4 (на Закарпатті вдень +2 +7 тепла). На решті території вночі прогнозують -10 -5 градусів морозу (в східних та північно-східних областях до -13), вдень в межах -6 -1.

Погода в Києві

У столиці завтра без опадів, а на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть -8 -6 градусів морозу, а вдень -4 -2.