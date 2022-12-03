ЗСУ підняли перший прапор України на лівому березі Херсонської області (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook підрозділу "Карлсон".

"Цей прапор підняли бійці спецпідрозділу "Карлсон" - це стане плацдармом для деокупації лівого берега Херсонської області. Операція завершилася успіхом, і все завдяки точним координаційним та наступальним навичкам хлопців. Все буде Україна!", - йдеться у повідомленні.

Судячи з опублікованого відео, прапор встановлений на стрілі річкового портового крана, і завдяки цьому його видно на сотні метрів навколо.