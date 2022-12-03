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ЗСУ підняли перший прапор України на лівому березі Херсонської області (відео)

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Київ, Субота 03 грудня 2022 21:55
ЗСУ підняли перший прапор України на лівому березі Херсонської області (відео) Фото: ЗСУ підняли прапор України на лівому березі Херсонської області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові здійняли перший державний прапор на лівобережній частині Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook підрозділу "Карлсон".

"Цей прапор підняли бійці спецпідрозділу "Карлсон" - це стане плацдармом для деокупації лівого берега Херсонської області. Операція завершилася успіхом, і все завдяки точним координаційним та наступальним навичкам хлопців. Все буде Україна!", - йдеться у повідомленні.

Судячи з опублікованого відео, прапор встановлений на стрілі річкового портового крана, і завдяки цьому його видно на сотні метрів навколо.

Раніше ми писали, що мешканцям окупованого лівого берега Херсонської області дозволили евакуюватись через річку Дніпро. Евакуація триватиме 3-5 грудня.

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ЗСУ підняли перший прапор України на лівому березі Херсонської області (відео)
ЗСУ підняли перший прапор України на лівому березі Херсонської області (відео)
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