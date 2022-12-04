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До узбережжя Одеської області винесло міну. ЇЇ вже знищили

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Неділя 04 грудня 2022 16:47
До узбережжя Одеської області винесло міну. ЇЇ вже знищили Фото: до узбережжя Одеської області винесло міну (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок шторму до узбережжя Одеської області винесло якірну міну. Її вже оперативно знищили.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Оперативного командування "Південь".

"Завдяки вчасному виявленню небезпеки та оперативному залученню фахівців Сил оборони снаряд контрольовано знищено", - повідомили в ОК "Південь".

Зазначається, що морське узбережжя й надалі залишається лінією оборони, через що штормова погода інколи виносить до берега подібні "сюрпризи".

Містян закликають враховувати такі випадки під час організації дозвілля та перебування на зазначених територіях.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Одесі нещодавно знешкодили артилерійський снаряд часів Другої Світової війни.

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