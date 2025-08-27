Вакцинація по-новому з 1 січня? Що і для кого зміниться у Календарі профілактичних щеплень

З 1 січня 2026 року в Україні зміниться Національний календар профілактичних щеплень.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка у Facebook.
За словами міністра, зараз спеціалістам важливо врахувати кожну деталь - від логістики до навчання лікарів і комунікації з батьками.
Акцент при цьому робиться на тому, щоб вакцинація була:
"Саме тому разом з експертами, міжнародними партнерами та громадськими організаціями провели координаційну зустріч щодо впровадження оновленого Національного календаря щеплень", - поділився Ляшко.
Він зауважив, що присутні на заході "проговорили відповідальності кожного з учасників" - як під час підготовки, так і на етапі впровадження змін.
"Очікую від усіх установ та експертів максимально якісної роботи", - наголосив очільник МОЗ і подякував партнерам за підтримку.
Він нагадав, що міністерство працює, щоб "українські діти отримували захист від інфекцій на рівні найкращих світових стандартів".
Згідно з інформацією Ляшка, вже з 1 січня до програми з рутинної вакцинації вперше вводиться щеплення від ВПЛ (вірусу папіломи людини) - для дівчат 12-13 років.
Воно буде безкоштовним і проводитиметься найсучаснішою 9-тивалентною вакциною.
"МЗУ (державне підприємство "Медичні закупівлі України", - Ред.) вже уклало договір на закупівлю вакцин. Перша поставка запланована наприкінці року", - відзвітував міністр охорони здоров'я.
Також змінюється вік для щеплення проти кору - друге щеплення переноситься з 6 на 4 роки. Щоб діти були захищені раніше.
"Ще одним важливим кроком стане повний перехід на інактивовану поліомієлітну вакцину ІПВ (яка вводиться ін'єкційно та запобігає потраплянню дикого поліовірусу до центральної нервової системи, - Ред.)", - повідомив урядовець.
Він нагадав, що Україна вже кілька років застосовує ІПВ у поєднанні з оральною вакциною (ОПВ).
"Однак враховуючи останні міжнародні рекомендації - остаточне викорінення поліомієліту можливе лише при використанні інактивованої форми", - пояснив Ляшко.
Крім того, в календар профілактичних щеплень вводяться сучасні комбіновані вакцини.
"Це дозволить робити менше ін'єкцій за один візит і зробить вакцинацію комфортнішою для дітей і батьків", - підсумував очільник МОЗ.
Нагадаємо, що напередодні початку нового навчального року батькам важливо подбати не лише про книжки, одяг або канцелярське приладдя, але й про здоров'я дитини - її вакцинацію.
З огляду на це ми розповідали, які щеплення потрібні дитині перед садочком чи школою.
Крім того, фахівець з громадського здоров'я відділу імунопрофілактики Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб Анна Сідлецька пояснила, чим важлива вакцинація перед початком навчання.
Читайте також, коли дітям без обов'язкових щеплень можуть заборонити відвідувати школи та дитячі садки.