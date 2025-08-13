Без цього не пустять? Чому перед школою важливо зробити дітям щеплення
Початок нового навчального року - не за горами, тож батькам варто перевірити, чи мають їхні діти всі необхідні (відповідно до віку) щеплення.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова фахівця з громадського здоров'я відділу імунопрофілактики Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб Анни Сідлецької в ефірі "Українське радіо. Рівне".
Навіщо вакцинувати дитину перед школою
За словами експерта, діти дошкільного віку - більш схильні до інфекційних захворювання через процес активного формування та дозрівання імунної системи.
Отже, чим раніше розпочати вакцинацію, тим швидше сформується імунітет і дитина отримає захист від інфекцій.
Сідлецька нагадала, що у навчальних закладах діти тісно контактують один з одним, що сприяє швидкому поширенню інфекцій.
При цьому багато інфекційних захворювань у дітей дошкільного віку:
- можуть мати тяжкий перебіг;
- можуть призвести до ускладнень.
"Масова вакцинація допомагає створити колективний імунітет, що перешкоджає виникненню епідемій", - додала представниця Рівненського ОЦКПХ.
Крім того, щороку перед початком навчального року діти повинні:
- пройти медичний огляд;
- мати довідку форми №086/о (яка підтверджує наявність профілактичних щеплень).
Згідно з інформацією Сідлецької, без такої довідки навчальні заклади не мають права допускати дітей до занять.
Коли формується колективний імунітет
Вважається, що для забезпечення колективного імунітету мають бути вакциновані не менше 95% дітей.
"Колективний імунітет - це таке явище, при якому великий відсоток населення (зазвичай - це 95%) мають бути імунізованими, що унеможливлює поширення інфекції", - пояснила спеціаліст.
Вона додала, що "коли рівень вакцинації знижується, цей "щит" руйнується й інфекції знову починають поширюватися".
"Таким чином, 95% - це науково обґрунтована цифра, яка забезпечує максимальний захист і є необхідною умовою для повного контролю над інфекційними захворюваннями", - зауважила Сідлецька.
Які інфекції найчастіше поширюються серед дітей
Фахівець Рівненського ОЦКПХ повідомила, що у дитячих колективах найчастіше поширюються інфекції, які передаються повітряно-крапельним шляхом:
- кір;
- краснуха;
- кашлюк;
- вітряна віспа;
- скарлатина;
- епідемічний паротит.
Небезпечними можуть також бути гострі кишкові інфекції, які розповсюджуються через брудні руки та предмети.
Які щеплення в Україні роблять безкоштовно
Вакцинація населення в Україні за Національним календарем профілактичних щеплень проводиться безплатно і передбачає імунізацію проти 10 основних інфекцій:
- туберкульозу;
- гепатиту;
- кору;
- епідемічного паротиту;
- краснухи;
- дифтерії;
- правця;
- кашлюку;
- поліомієліту;
- хіб-інфекції.
Сідлецька зауважила, що всі заклади охорони здоров'я області - забезпечені відповідними вакцинами у достатній кількості.
Як діяти, якщо дитина пропустила деякі щеплення
За словами спеціаліста, якщо дитина пропустила деякі щеплення, панікувати не варто.
У такій ситуації важливо якомога швидше звернутися до сімейного лікаря - для складання індивідуального календаря вакцинації, який допоможе надолужити пропущене.
"Відмова від вакцинації небезпечна, оскільки створює ризики як для невакцинованої дитини, так і для всього суспільства", - наголосила Сідлецька.
Вона додала, що невакцинована дитина ризикує, з високою ймовірністю, "захворіти, мати тяжкий перебіг хвороби та ускладнення".
"І також є ризики для суспільства. Це послаблення колективного імунітету, загроза спалахів та епідемій", - нагадала фахівець.
Що може стати перешкодою для вакцинації дитини
Серед абсолютних медичних протипоказань до вакцинації представниця Рівненського ОЦКПХ згадала:
- анафілактичний шок на попередню вакцину;
- тяжку імуносупресію (ослаблення імунітету).
Тим часом більшість інших станів (зокрема й хронічні захворювання), не є перешкодою для вакцинації. Такі діти, навпаки, "особливо потребують захисту".
"Щеплення можуть бути не проведені з певних причин. Можливо, це тимчасовий протипоказ дитини або відсутність певного лікарського засобу, вакцини в закладі охорони здоров'я", - зауважила Сідлецька.
Вона додала, що "це не є підгрунтям, щоб не дати довідку".
"Довідка (для школи, - Ред.) видається, але зазначається, що дитині щеплення не вистачає", - підсумувала експерт.
