До 1 вересня - лічені дні: які щеплення потрібні дитині перед садочком чи школою

Вівторок 12 серпня 2025 07:30
До 1 вересня - лічені дні: які щеплення потрібні дитині перед садочком чи школою Деякі щеплення - обов'язкові перед початком навчального року (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Напередодні початку нового навчального року батькам важливо подбати не лише про книжки, одяг або канцелярське приладдя, але й про здоров'я дитини - її вакцинацію.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Чим важлива вакцинація перед початком навчання

Згідно з інформацією ЦГЗ, вакцинація має вирішальне значення для безпеки дитини та всього колективу, адже запобігає швидкому поширенню збудників інфекційних хвороб в організованому колективі.

Так, для зарахування до дитячого садка або школи дитина обов'язково проходить медичний огляд, під час якого лікар підтверджує наявність усіх профілактичних щеплень - згідно з календарем профілактичних щеплень в Україні.

За результатами медогляду дитини батьки або її опікуни отримують довідку форми №086/о - обов'язкової для подання до закладів освіти.

В цілому ж вакцинувати дітей перед початком навчального року важливо через те, що профілактичні щеплення:

  • захищають їх від тяжких інфекційних захворювань (які можуть спричинити серйозні ускладнення чи навіть смерть);
  • зменшують ризик передачі інфекцій у колективах (де збудники інфекційних хвороб особливо легко поширюються);
  • формують колективний імунітет (якщо щеплено 95% дітей, поширення інфекцій стає неможливим, тож це захищає навіть тих, хто має встановлені лікарем медичні протипоказання до проведення вакцинації);
  • дозволяють уникнути спалахів небезпечних хвороб у дитячих садочках і школах.

Які щеплення необхідні дитині перед 1 вересня

Перед дитячим садочком або школою дитина повинна отримати щеплення відповідно до віку проти таких інфекцій:

  • гепатиту В;
  • туберкульозу;
  • кору, епідемічного паротиту, краснухи;
  • дифтерії, правця;
  • кашлюку;
  • поліомієліту;
  • гемофільної інфекції типу b.

Що робити тим, у кого бракує деяких щеплень

Інколи трапляються ситуації, коли дитина на момент зарахування до дитсадка чи школи не має всіх щеплень, необхідних відповідно до її віку.

У таких випадках її батькам (опікунам) потрібно звернутись до сімейного лікаря або педіатра.

"Він допоможе скласти індивідуальний графік вакцинації, щоб надолужити пропущені щеплення", - пояснили у Центрі громадського здоров'я.

Насамкінець українцям нагадали, що вакцинація - найефективніший спосіб захистити дитину від небезпечних інфекційних хвороб.

"Відповідальність батьків - зробити всі необхідні щеплення, щоб надійно захистити здоров'я дитини й колективу, до якого вона належить", - підсумували у ЦГЗ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні запроваджують нове обов'язкове щеплення для дітей.

Крім того, ми пояснювали, як і навіщо МОЗ планує перейти на комбіновані планові щеплення.

Читайте також, як зробити щеплення від грипу в аптеці та що відомо про таку ініціативу МОЗ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

