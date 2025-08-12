До 1 вересня - лічені дні: які щеплення потрібні дитині перед садочком чи школою
Напередодні початку нового навчального року батькам важливо подбати не лише про книжки, одяг або канцелярське приладдя, але й про здоров'я дитини - її вакцинацію.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Центру громадського здоров'я МОЗ України.
Чим важлива вакцинація перед початком навчання
Згідно з інформацією ЦГЗ, вакцинація має вирішальне значення для безпеки дитини та всього колективу, адже запобігає швидкому поширенню збудників інфекційних хвороб в організованому колективі.
Так, для зарахування до дитячого садка або школи дитина обов'язково проходить медичний огляд, під час якого лікар підтверджує наявність усіх профілактичних щеплень - згідно з календарем профілактичних щеплень в Україні.
За результатами медогляду дитини батьки або її опікуни отримують довідку форми №086/о - обов'язкової для подання до закладів освіти.
В цілому ж вакцинувати дітей перед початком навчального року важливо через те, що профілактичні щеплення:
- захищають їх від тяжких інфекційних захворювань (які можуть спричинити серйозні ускладнення чи навіть смерть);
- зменшують ризик передачі інфекцій у колективах (де збудники інфекційних хвороб особливо легко поширюються);
- формують колективний імунітет (якщо щеплено 95% дітей, поширення інфекцій стає неможливим, тож це захищає навіть тих, хто має встановлені лікарем медичні протипоказання до проведення вакцинації);
- дозволяють уникнути спалахів небезпечних хвороб у дитячих садочках і школах.
Які щеплення необхідні дитині перед 1 вересня
Перед дитячим садочком або школою дитина повинна отримати щеплення відповідно до віку проти таких інфекцій:
- гепатиту В;
- туберкульозу;
- кору, епідемічного паротиту, краснухи;
- дифтерії, правця;
- кашлюку;
- поліомієліту;
- гемофільної інфекції типу b.
Що робити тим, у кого бракує деяких щеплень
Інколи трапляються ситуації, коли дитина на момент зарахування до дитсадка чи школи не має всіх щеплень, необхідних відповідно до її віку.
У таких випадках її батькам (опікунам) потрібно звернутись до сімейного лікаря або педіатра.
"Він допоможе скласти індивідуальний графік вакцинації, щоб надолужити пропущені щеплення", - пояснили у Центрі громадського здоров'я.
Насамкінець українцям нагадали, що вакцинація - найефективніший спосіб захистити дитину від небезпечних інфекційних хвороб.
"Відповідальність батьків - зробити всі необхідні щеплення, щоб надійно захистити здоров'я дитини й колективу, до якого вона належить", - підсумували у ЦГЗ.
Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.