Дітям без щеплень заборонять ходити в школу? Кабмін вніс законопроект
В Україні дітям без обов'язкових щеплень можуть заборонити відвідувати школи та дитячі садки. А людей, які хворіють на інфекційні хвороби, можуть законодавчо зобов'язати виконувати усі вимоги лікарів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на положення законопроєкту №13367 "Про захист населення від інфекційних хвороб", який опубліковано на сайті Верховної Ради України.
Як зазначено у документі, діти, які не отримали обов'язкових медичних щеплень згідно із медичним календарем, не зможуть перебувати в освітніх закладах. Єдиний виняток - наявність медичних протипоказань до щеплень.
"Особам без наявних медичних протипоказань, які не отримали обов’язкових профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, перебування у дитячих закладах оздоровлення та відпочину, а також відвідування закладів освіти не дозволяється", - сказано у документі.
Натомість, діти, які не мають щеплень, зможуть реалізовувати право на освіту в:
- заочній,
- дистанційний,
- мережевій,
- або індивідуальній формах навчання.
Цікаво, що документ стосується не тільки дітей: дорослим без щеплень теж заборонять перебувати в закладах освіти.
Окрім цього, КМУ пропонує ще одне нововведення у сфері охорони здоров'я. Медичний працівник повинен буде взяти в особи, яка відмовляється вакцинуватися, або у її представників підтвердження про відмову.
Якщо підтвердження надати відмовляються, медик повинен скласти відповідний акт.
Також законопроєкт торкнеться осіб, які хворіють на інфекційні хвороби чи є носіями збудників інфекційних хвороб.
Їх у законодавчому порядку зобов'яжуть виконувати вимоги лікарів щодо порядку та умов лікування, а також щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що календар щеплень - не тільки для дітей. Від деяких хвороб варто вакцинуватися й дорослим.
А також ми писали, що МОЗ планує запровадити Національний календар щеплень та використовувати комбіновані вакцини - щоправда, будуть потрібні законодавчі зміни.
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