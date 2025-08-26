Скільки коштує зібрати дитину до школи у 2025 році: ціни на рюкзаки та канцелярію
До початку нового навчального року залишається менше тижня, і батьки активно рахують витрати на канцтовари. У 2025 році ціни на шкільне приладдя суттєво різняться залежно від магазину, бренду та навіть регіону.
Про це розповідає РБК-Україна.
Мінімальний набір школяра
За підрахунками, у 2025 році мінімальний набір канцелярії для школяра обійдеться щонайменше у 800 гривень. До нього входить:
- щоденник з твердою обкладинкою - від 61 гривень, з м’якою - від 30 гривень;
- набір зошитів (5 шт. на 18 сторінок) - від 96 гривень;
- обкладинки для зошитів - від 7,6 гривні за упаковку;
- обкладинки для книг - від 5 до 119 гривень;
- пенал - від 15 гривень;
- набір кулькових ручок (3 шт.) - від 10,3 гривні;
- набір кольорових олівців (12 шт.) - від 30,7 гривні;
- настільний набір (ножиці, лінійка, гумка, степлер тощо) - від 89,7 гривні;
- інші дрібні товари (лінійки, гумки, тека для зошитів) - від 3,9 гривні.
Найдешевший рюкзак для школяра можна знайти від 392-399 гривень, тоді як брендовані моделі коштують до 4099 гривень.
Найдешевші рюкзаки у 2025 році (скриншот РБК-Україна)
Найдорожчі рюкзаки у 2025 році (скриншот РБК-Україна)
Додаткові витрати
Витрати залежать від класу:
- молодші школярі потребуватимуть кольоровий папір, пластилін, альбоми, клей, спеціальні зошити для письма й арифметики;
- старшокласники - атласи, контурні карти, креслярські інструменти.
Точний список варто уточнити у класного керівника.
Раніше РБК-Україна писало, що зібрати дитину до школи у 2025 році стане серйозним фінансовим викликом для українських родин. Найбільші витрати припадають на одяг і взуття: костюм для школяра коштує від 600-1000 гривень, туфлі - від 175-250 гривень, спортивний костюм - від 500 гривень.
У середньому зібрати учня молодших класів обійдеться приблизно у 6 тисяч гривень, старшокласника - близько 10 тисяч. Додаткові витрати виникають і через потребу у гаджетах для дистанційного навчання.
Нагадаємо, в Україні стартувала державна програма "Пакунок школяра": батьки першокласників отримають одноразову допомогу 5 000 гривень для купівлі шкільного приладдя, одягу та взуття. Виплату оформляють через застосунок "Дія" або у відділенні Пенсійного фонду, а кошти можна витратити протягом 180 днів.