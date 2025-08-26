Скільки коштує зібрати дитину до школи у 2025 році: ціни на рюкзаки та канцелярію

До початку нового навчального року залишається менше тижня, і батьки активно рахують витрати на канцтовари. У 2025 році ціни на шкільне приладдя суттєво різняться залежно від магазину, бренду та навіть регіону.

Про це розповідає РБК-Україна.

Мінімальний набір школяра За підрахунками, у 2025 році мінімальний набір канцелярії для школяра обійдеться щонайменше у 800 гривень. До нього входить: щоденник з твердою обкладинкою - від 61 гривень, з м’якою - від 30 гривень;

набір зошитів (5 шт. на 18 сторінок) - від 96 гривень;

обкладинки для зошитів - від 7,6 гривні за упаковку;

обкладинки для книг - від 5 до 119 гривень;

пенал - від 15 гривень;

набір кулькових ручок (3 шт.) - від 10,3 гривні;

набір кольорових олівців (12 шт.) - від 30,7 гривні;

настільний набір (ножиці, лінійка, гумка, степлер тощо) - від 89,7 гривні;

інші дрібні товари (лінійки, гумки, тека для зошитів) - від 3,9 гривні. Найдешевший рюкзак для школяра можна знайти від 392-399 гривень, тоді як брендовані моделі коштують до 4099 гривень. Найдешевші рюкзаки у 2025 році (скриншот РБК-Україна)

Найдорожчі рюкзаки у 2025 році (скриншот РБК-Україна) Додаткові витрати Витрати залежать від класу: молодші школярі потребуватимуть кольоровий папір, пластилін, альбоми, клей, спеціальні зошити для письма й арифметики;

старшокласники - атласи, контурні карти, креслярські інструменти. Точний список варто уточнити у класного керівника.