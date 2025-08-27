Вакцинация по-новому с 1 января? Что и для кого изменится в Календаре профилактических прививок

С 1 января 2026 года в Украине изменится Национальный календарь профилактических прививок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра здравоохранения Виктора Ляшко в Facebook.
По словам министра, сейчас специалистам важно учесть каждую деталь - от логистики до обучения врачей и коммуникации с родителями.
Акцент при этом делается на том, чтобы вакцинация была:
"Именно поэтому вместе с экспертами, международными партнерами и общественными организациями провели координационную встречу по внедрению обновленного Национального календаря прививок", - поделился Ляшко.
Он отметил, что присутствующие на мероприятии "проговорили ответственности каждого из участников" - как во время подготовки, так и на этапе внедрения изменений.
"Ожидаю от всех учреждений и экспертов максимально качественной работы", - подчеркнул глава Минздрава и поблагодарил партнеров за поддержку.
Он напомнил, что министерство работает, чтобы "украинские дети получали защиту от инфекций на уровне лучших мировых стандартов".
Согласно информации Ляшко, уже с 1 января в программу по рутинной вакцинации впервые вводится прививка от ВПЧ (вируса папилломы человека) - для девочек 12-13 лет.
Она будет бесплатной и будет проводиться современной 9-тивалентной вакциной.
"МЗУ (государственное предприятие "Медицинские закупки Украины", - Ред.) уже заключило договор на закупку вакцин. Первая поставка запланирована в конце года", - отчитался министр здравоохранения.
Также меняется возраст для прививки против кори - вторая прививка переносится с 6 лет на 4 года. Чтобы дети были защищены раньше.
"Еще одним важным шагом станет полный переход на инактивированную полиомиелитную вакцину ИПВ (которая вводится инъекционно и предотвращает попадание дикого полиовируса в центральную нервную систему, - Ред.)", - сообщил чиновник.
Он напомнил, что Украина уже несколько лет применяет ИПВ в сочетании с оральной вакциной (ОПВ).
"Однако учитывая последние международные рекомендации - окончательное искоренение полиомиелита возможно только при использовании инактивированной формы", - объяснил Ляшко.
Кроме того, в календарь профилактических прививок вводятся современные комбинированные вакцины.
"Это позволит делать меньше инъекций за один визит и сделает вакцинацию более комфортной для детей и родителей", - подытожил глава Минздрава.
Напомним, что накануне начала нового учебного года родителям важно позаботиться не только о книжках, одежде или канцелярских принадлежностях, но и о здоровье ребенка - его вакцинации.
Учитывая это, мы рассказывали, какие прививки нужны ребенку перед садиком или школой.
Кроме того, специалист по общественному здоровью отдела иммунопрофилактики Ровенского областного центра контроля и профилактики болезней Анна Сидлецкая объяснила, чем важна вакцинация перед началом обучения.
Читайте также, когда детям без обязательных прививок могут запретить посещать школы и детские сады.