ua en ru
Ср, 27 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Вакцинация по-новому с 1 января? Что и для кого изменится в Календаре профилактических прививок

Среда 27 августа 2025 11:10
UA EN RU
Вакцинация по-новому с 1 января? Что и для кого изменится в Календаре профилактических прививок Минздрав планирует обновить Календарь профилактических прививок с 1 января (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

С 1 января 2026 года в Украине изменится Национальный календарь профилактических прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра здравоохранения Виктора Ляшко в Facebook.

Как обновляют Календарь профилактических прививок

По словам министра, сейчас специалистам важно учесть каждую деталь - от логистики до обучения врачей и коммуникации с родителями.

Акцент при этом делается на том, чтобы вакцинация была:

  • доступной;
  • понятной;
  • безопасной для каждой украинской семьи.

"Именно поэтому вместе с экспертами, международными партнерами и общественными организациями провели координационную встречу по внедрению обновленного Национального календаря прививок", - поделился Ляшко.

Он отметил, что присутствующие на мероприятии "проговорили ответственности каждого из участников" - как во время подготовки, так и на этапе внедрения изменений.

"Ожидаю от всех учреждений и экспертов максимально качественной работы", - подчеркнул глава Минздрава и поблагодарил партнеров за поддержку.

Он напомнил, что министерство работает, чтобы "украинские дети получали защиту от инфекций на уровне лучших мировых стандартов".

Вакцинация по-новому с 1 января? Что и для кого изменится в Календаре профилактических прививокКоординационная встреча по обновлению Национального календаря прививок (фото: facebook.com/viktor.liashko)

Что именно изменится с 1 января и для кого

Согласно информации Ляшко, уже с 1 января в программу по рутинной вакцинации впервые вводится прививка от ВПЧ (вируса папилломы человека) - для девочек 12-13 лет.

Она будет бесплатной и будет проводиться современной 9-тивалентной вакциной.

"МЗУ (государственное предприятие "Медицинские закупки Украины", - Ред.) уже заключило договор на закупку вакцин. Первая поставка запланирована в конце года", - отчитался министр здравоохранения.

Также меняется возраст для прививки против кори - вторая прививка переносится с 6 лет на 4 года. Чтобы дети были защищены раньше.

"Еще одним важным шагом станет полный переход на инактивированную полиомиелитную вакцину ИПВ (которая вводится инъекционно и предотвращает попадание дикого полиовируса в центральную нервную систему, - Ред.)", - сообщил чиновник.

Он напомнил, что Украина уже несколько лет применяет ИПВ в сочетании с оральной вакциной (ОПВ).

"Однако учитывая последние международные рекомендации - окончательное искоренение полиомиелита возможно только при использовании инактивированной формы", - объяснил Ляшко.

Кроме того, в календарь профилактических прививок вводятся современные комбинированные вакцины.

"Это позволит делать меньше инъекций за один визит и сделает вакцинацию более комфортной для детей и родителей", - подытожил глава Минздрава.

Вакцинация по-новому с 1 января? Что и для кого изменится в Календаре профилактических прививокВакцинация по-новому с 1 января? Что и для кого изменится в Календаре профилактических прививокПубликация Ляшко (скриншот: facebook.com/viktor.liashko)

Напомним, что накануне начала нового учебного года родителям важно позаботиться не только о книжках, одежде или канцелярских принадлежностях, но и о здоровье ребенка - его вакцинации.

Учитывая это, мы рассказывали, какие прививки нужны ребенку перед садиком или школой.

Кроме того, специалист по общественному здоровью отдела иммунопрофилактики Ровенского областного центра контроля и профилактики болезней Анна Сидлецкая объяснила, чем важна вакцинация перед началом обучения.

Читайте также, когда детям без обязательных прививок могут запретить посещать школы и детские сады.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Вакцинация Дети Болезни Советы родителям
Новости
Мужчины 18-22 лет смогут пересекать границу только с военно-учетным документом, - ГПСУ
Мужчины 18-22 лет смогут пересекать границу только с военно-учетным документом, - ГПСУ
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы