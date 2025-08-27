Вакцинация по-новому с 1 января? Что и для кого изменится в Календаре профилактических прививок

С 1 января 2026 года в Украине изменится Национальный календарь профилактических прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра здравоохранения Виктора Ляшко в Facebook.

Как обновляют Календарь профилактических прививок

По словам министра, сейчас специалистам важно учесть каждую деталь - от логистики до обучения врачей и коммуникации с родителями.

Акцент при этом делается на том, чтобы вакцинация была:

доступной;

понятной;

безопасной для каждой украинской семьи.

"Именно поэтому вместе с экспертами, международными партнерами и общественными организациями провели координационную встречу по внедрению обновленного Национального календаря прививок", - поделился Ляшко.

Он отметил, что присутствующие на мероприятии "проговорили ответственности каждого из участников" - как во время подготовки, так и на этапе внедрения изменений.

"Ожидаю от всех учреждений и экспертов максимально качественной работы", - подчеркнул глава Минздрава и поблагодарил партнеров за поддержку.

Он напомнил, что министерство работает, чтобы "украинские дети получали защиту от инфекций на уровне лучших мировых стандартов".

Координационная встреча по обновлению Национального календаря прививок (фото: facebook.com/viktor.liashko)

Что именно изменится с 1 января и для кого

Согласно информации Ляшко, уже с 1 января в программу по рутинной вакцинации впервые вводится прививка от ВПЧ (вируса папилломы человека) - для девочек 12-13 лет.

Она будет бесплатной и будет проводиться современной 9-тивалентной вакциной.

"МЗУ (государственное предприятие "Медицинские закупки Украины", - Ред.) уже заключило договор на закупку вакцин. Первая поставка запланирована в конце года", - отчитался министр здравоохранения.

Также меняется возраст для прививки против кори - вторая прививка переносится с 6 лет на 4 года. Чтобы дети были защищены раньше.

"Еще одним важным шагом станет полный переход на инактивированную полиомиелитную вакцину ИПВ (которая вводится инъекционно и предотвращает попадание дикого полиовируса в центральную нервную систему, - Ред.)", - сообщил чиновник.

Он напомнил, что Украина уже несколько лет применяет ИПВ в сочетании с оральной вакциной (ОПВ).

"Однако учитывая последние международные рекомендации - окончательное искоренение полиомиелита возможно только при использовании инактивированной формы", - объяснил Ляшко.

Кроме того, в календарь профилактических прививок вводятся современные комбинированные вакцины.

"Это позволит делать меньше инъекций за один визит и сделает вакцинацию более комфортной для детей и родителей", - подытожил глава Минздрава.

Публикация Ляшко (скриншот: facebook.com/viktor.liashko)