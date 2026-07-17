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В "Армія+" з'явився е-ВОД для захисників: як працює військовий квиток у смартфоні

16:54 17.07.2026 Пт
5 хв
Про паперові документи можна забути. Але як діяти, якщо е-ВОД не підтягується?
aimg Ірина Костенко
В "Армія+" з'явився е-ВОД для захисників: як працює військовий квиток у смартфоні е-ВОД в "Армія+" має таку ж юридичну силу, як і паперовий військовий квиток (фото ілюстративне: Любов Калашнікова, РБК-Україна)
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У застосунку "Армія+" з'явився електронний військово-обліковий документ (е-ВОД). Тепер військові зможуть легко підтвердити свій статус буквально в кілька кліків і без зайвих паперів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства цифрової трансформації у Facebook.

Головне:

  • Цифровий документ: у застосунку "Армія+" запрацював електронний військово-обліковий документ (е-ВОД), який має повну юридичну силу (як і паперовий військовий квиток чи посвідчення офіцера).
  • Хто може скористатися: функція доступна для військовослужбовців ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту.
  • Як отримати: документ генерується автоматично після авторизації в застосунку (за даними з реєстру "Імпульс"), додаткові папери чи походи до ТЦК не потрібні.
  • Безпека даних: для перевірки статусу генерується унікальний QR-код, який діє лише три хвилини, що унеможливлює підробку (на створення скриншотів - також табу).
  • Якщо документ не з'явився: оновлення стає доступним поступово, але якщо з часом нічого не змінилось, це може означати, що дані в реєстрах - неповні.
  • Як вирішити проблему: необхідно звернутися до свого командира або до служби персоналу - для оновлення інформації в системі "Імпульс".

На кого розрахована нова можливість

У п'ятницю, 17 липня, українцям розповіли, що в додатку "Армія+" з'явився електронний військово-обліковий документ. Так званий е-ВОД.

Тепер швидко підтвердити свій статус у смартфоні - без паперового військового квитка чи посвідчення офіцера - можуть:

  • військовослужбовці Збройних сил України (ЗСУ);
  • військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту (Держспецтрансслужби або ДССТ).

У Мінцифри зауважили, що реєстр вже містить дані близько 70% військовослужбовців.

В &quot;Армія+&quot; з'явився е-ВОД для захисників: як працює військовий квиток у смартфоніВ "Армія+" з'явився е-ВОД (інфографіка: facebook.com/mintsyfra)

"Наша команда поділилася досвідом і технічною експертизою із Міністерством оборони України, щоб цифровізувати ще один важливий документ", - констатували у відомстві.

Як генерується е-ВОД в "Армія+"

Громадянам повідомили, що офіційний військово-обліковий документ у застосунку "Армія+" генерується автоматично - після авторизації.

Якщо дані внесені коректно в систему "Імпульс".

"Застосунок самостійно бере актуальні дані з Реєстру військовослужбовців та системи обліку особового складу "Імпульс". Жодних додаткових паперів: просто авторизуйтеся в "Армія+" - і цифровий документ з'явиться на екрані", - пояснили в Мінцифри.

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Де й для чого знадобиться е-ВОД

Електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи посвідчення офіцера.

Тобто цифровий формат працює скрізь - дозволяє миттєво підтвердити свій статус:

  • у військовій частині;
  • під час спілкування із представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП);
  • під час спілкування з Військовою службою правопорядку (ВСП) або поліцією;
  • на блокпостах і пропускних пунктах;
  • у державних установах.
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Що захищає документ від підробок

У Мінцифри пояснили, що для перевірки статусу на блокпостах чи в ТЦК генерується унікальний QR-код.

"QR-код діє лише три хвилини - це надійно захищає документ від підробок та копій", - додали у міністерстві.

Тобто в цілому, щоб перевірити справжність документа, достатньо відсканувати QR-код на звороті цифрової картки документа через сканер в "Армія+".

"Код діє рівно три хвилини, потім генерується новий. Зробити скриншот екрана неможливо. Усе працює так, щоб ніхто сторонній не зміг скопіювати чи використати ваші дані", - повідомили громадянам.

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Що робити, якщо е-ВОД не підтягнувся

За даними Мінцифри, запроваджене оновлення "стає доступним поступово".

"Якщо цифрової картки немає, найімовірніше, дані в реєстрах неповні", - додали у відомстві.

У такому випадку військовим необхідно звернутись:

  • або до безпосереднього командира;
  • або до служби персоналу своєї частини.

"Щоб фахівці оновили інформацію в системі "Імпульс". Одразу після цього застосунок згенерує документ", - пояснили українцям.

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Чи працює е-ВОД без інтернету

На старті електронний документ в "Армія+" доступний тільки за наявності інтернету.

Але вже наступним кроком стане "можливість сформувати витяг із документа, який буде доступний у телефоні офлайн".

"Цифровий формат розвантажує служби персоналу та допомагає командирам швидше ухвалювати рішення. А головне - відкриває шлях до нових послуг в "Армія+", - наголосили в Мінцифри.

Так, згодом повинна з'явитись можливість замовляти довідки (наприклад, форму 5) без збору паперів та візиту в адмінвідділ.

Нагадаємо, застосунок "Армія+" було розроблено військовослужбовцями Центру масштабування технологічних рішень при Генеральному штабі ЗСУ у співпраці з Міністерством оборони України.

В роботу "Армія+" офіційно запустили на початку серпня 2024 року. Тоді ж у додаток було впроваджено функціонал опитувань.

Пізніше в "Армія+" запрацювала також "бонусна" програма "Плюси" для військових.

Персональні дані в "Армія+" підтягуються з кількох реєстрів. Тим часом дані, які користувач вносить самостійно (як при заповненні електронних рапортів), зберігаються на його телефоні у зашифрованому вигляді (тобто "Армія+" їх не накопичує).

У червні 2025 року в застосунку "Армія+" запустили новий сервіс - мультипідпис рапортів, який дозволяє командирам опрацьовувати десятки запитів одночасно.

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