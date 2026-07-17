В "Армія+" з'явився е-ВОД для захисників: як працює військовий квиток у смартфоні
У застосунку "Армія+" з'явився електронний військово-обліковий документ (е-ВОД). Тепер військові зможуть легко підтвердити свій статус буквально в кілька кліків і без зайвих паперів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства цифрової трансформації у Facebook.
Головне:
- Цифровий документ: у застосунку "Армія+" запрацював електронний військово-обліковий документ (е-ВОД), який має повну юридичну силу (як і паперовий військовий квиток чи посвідчення офіцера).
- Хто може скористатися: функція доступна для військовослужбовців ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту.
- Як отримати: документ генерується автоматично після авторизації в застосунку (за даними з реєстру "Імпульс"), додаткові папери чи походи до ТЦК не потрібні.
- Безпека даних: для перевірки статусу генерується унікальний QR-код, який діє лише три хвилини, що унеможливлює підробку (на створення скриншотів - також табу).
- Якщо документ не з'явився: оновлення стає доступним поступово, але якщо з часом нічого не змінилось, це може означати, що дані в реєстрах - неповні.
- Як вирішити проблему: необхідно звернутися до свого командира або до служби персоналу - для оновлення інформації в системі "Імпульс".
На кого розрахована нова можливість
У п'ятницю, 17 липня, українцям розповіли, що в додатку "Армія+" з'явився електронний військово-обліковий документ. Так званий е-ВОД.
Тепер швидко підтвердити свій статус у смартфоні - без паперового військового квитка чи посвідчення офіцера - можуть:
- військовослужбовці Збройних сил України (ЗСУ);
- військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту (Держспецтрансслужби або ДССТ).
У Мінцифри зауважили, що реєстр вже містить дані близько 70% військовослужбовців.
В "Армія+" з'явився е-ВОД (інфографіка: facebook.com/mintsyfra)
"Наша команда поділилася досвідом і технічною експертизою із Міністерством оборони України, щоб цифровізувати ще один важливий документ", - констатували у відомстві.
Як генерується е-ВОД в "Армія+"
Громадянам повідомили, що офіційний військово-обліковий документ у застосунку "Армія+" генерується автоматично - після авторизації.
Якщо дані внесені коректно в систему "Імпульс".
"Застосунок самостійно бере актуальні дані з Реєстру військовослужбовців та системи обліку особового складу "Імпульс". Жодних додаткових паперів: просто авторизуйтеся в "Армія+" - і цифровий документ з'явиться на екрані", - пояснили в Мінцифри.
Де й для чого знадобиться е-ВОД
Електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи посвідчення офіцера.
Тобто цифровий формат працює скрізь - дозволяє миттєво підтвердити свій статус:
- у військовій частині;
- під час спілкування із представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП);
- під час спілкування з Військовою службою правопорядку (ВСП) або поліцією;
- на блокпостах і пропускних пунктах;
- у державних установах.
Що захищає документ від підробок
У Мінцифри пояснили, що для перевірки статусу на блокпостах чи в ТЦК генерується унікальний QR-код.
"QR-код діє лише три хвилини - це надійно захищає документ від підробок та копій", - додали у міністерстві.
Тобто в цілому, щоб перевірити справжність документа, достатньо відсканувати QR-код на звороті цифрової картки документа через сканер в "Армія+".
"Код діє рівно три хвилини, потім генерується новий. Зробити скриншот екрана неможливо. Усе працює так, щоб ніхто сторонній не зміг скопіювати чи використати ваші дані", - повідомили громадянам.
Що робити, якщо е-ВОД не підтягнувся
За даними Мінцифри, запроваджене оновлення "стає доступним поступово".
"Якщо цифрової картки немає, найімовірніше, дані в реєстрах неповні", - додали у відомстві.
У такому випадку військовим необхідно звернутись:
- або до безпосереднього командира;
- або до служби персоналу своєї частини.
"Щоб фахівці оновили інформацію в системі "Імпульс". Одразу після цього застосунок згенерує документ", - пояснили українцям.
Чи працює е-ВОД без інтернету
На старті електронний документ в "Армія+" доступний тільки за наявності інтернету.
Але вже наступним кроком стане "можливість сформувати витяг із документа, який буде доступний у телефоні офлайн".
"Цифровий формат розвантажує служби персоналу та допомагає командирам швидше ухвалювати рішення. А головне - відкриває шлях до нових послуг в "Армія+", - наголосили в Мінцифри.
Так, згодом повинна з'явитись можливість замовляти довідки (наприклад, форму 5) без збору паперів та візиту в адмінвідділ.
Нагадаємо, застосунок "Армія+" було розроблено військовослужбовцями Центру масштабування технологічних рішень при Генеральному штабі ЗСУ у співпраці з Міністерством оборони України.
В роботу "Армія+" офіційно запустили на початку серпня 2024 року. Тоді ж у додаток було впроваджено функціонал опитувань.
Пізніше в "Армія+" запрацювала також "бонусна" програма "Плюси" для військових.
Персональні дані в "Армія+" підтягуються з кількох реєстрів. Тим часом дані, які користувач вносить самостійно (як при заповненні електронних рапортів), зберігаються на його телефоні у зашифрованому вигляді (тобто "Армія+" їх не накопичує).
У червні 2025 року в застосунку "Армія+" запустили новий сервіс - мультипідпис рапортів, який дозволяє командирам опрацьовувати десятки запитів одночасно.
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