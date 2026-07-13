Перевірку ВОД абітурієнтів автоматизували: кого це стосується та як працюватиме

Перевірку військово-облікових документів (ВОД) під час вступної кампанії в Україні автоматизували. Цей процес здійснюватиметься через Єдину державну електронну базу з питань освіти (ЄДЕБО).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства освіти й науки (МОН) України.

Головне: Що змінилось : з 10 липня в ЄДЕБО запрацювала автоматична перевірка військово-облікових документів (ВОД) для вступників - через взаємодію з реєстром Міноборони.

: з 10 липня в ЄДЕБО запрацювала автоматична перевірка військово-облікових документів (ВОД) для вступників - через взаємодію з реєстром Міноборони. Спрощення : механізм мінімізує ручні перевірки, оскільки система автоматично формує запит після подання абітурієнтом першої заяви.

: механізм мінімізує ручні перевірки, оскільки система автоматично формує запит після подання абітурієнтом першої заяви. Хто має проходити : перевірка стосується чоловіків віком від 17 років, а також жінок віком від 17 років, які здобули медичну освіту та вступають на основі НРК5, НРК6 або НРК7.

: перевірка стосується чоловіків віком від 17 років, а також жінок віком від 17 років, які здобули медичну освіту та вступають на основі НРК5, НРК6 або НРК7. Винятки : абітурієнти з тимчасово окупованих територій (ТОТ) із підтвердженими спецмовами вступу проходження цієї перевірки не потребують.

: абітурієнти з тимчасово окупованих територій (ТОТ) із підтвердженими спецмовами вступу проходження цієї перевірки не потребують. Якщо сталася помилка: якщо статус "В процесі перевірки" або "Помилка системи" не оновлюється понад 3 доби, слід звернутися до техпідтримки за адресою vod@inforesurs.gov.ua.

Що й для кого змінить автоматична перевірка ВОД

Українцям розповіли, що МОН (спільно з Міністерством оборони України) автоматизувало перевірку військово-облікових документів під час вступної кампанії.

Йдеться про те, що з 10 липня 2026 року в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) запрацювала інформаційна взаємодія з Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Повідомляється, що новий механізм спрощує вступну процедуру.

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"Після подання першої заяви перевірка військово-облікових документів відбуватиметься автоматично через взаємодію державних реєстрів", - пояснили в МОН.

Уточнюється, що таке нововведення:

зменшує кількість ручних перевірок для закладів освіти;

пришвидшує опрацювання документів вступників.

Перевірку ВОД вступників у 2026 році автоматизували (інфографіка: mon.gov.ua)

Як працюватиме перевірка ВОД абітурієнтів

Згідно з інформацією МОН, автоматична перевірка запускатиметься після подання вступником першої заяви через електронний кабінет:

спершу система сформує запит до реєстру Міноборони;

потім - поверне результат перевірки до ЄДЕБО.

Ілюстративне зображення електронного кабінету вступника на сайті ЄДЕБО (інфографіка: mon.gov.ua)

Якщо потрібно, заклад освіти зможе повторно ініціювати перевірку "вручну" - через функцію "Перевірити ВОД" в ЄДЕБО.

Коли стартує подання заяв на бакалаврат

У МОН нагадали, що подання заяв на вступ до бакалаврату у 2026 році:

розпочинається в неділю, 19 липня;

триватиме до 18:00 суботи, 1 серпня.

При цьому вже зараз триває подання заяв до закладів професійної та фахової передвищої освіти.

Кого саме стосується автоматична перевірка

Перш за все контроль ВОД здійснюватиметься в межах виконання вимог до зарахування громадян України чоловічої статі віком від 17 років.

Крім того, перевірка військово-облікових документів під час вступної кампанії стосується громадянок України віком від 17 років, які:

вступають на основі НРК5 (молодший спеціаліст, фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр), НРК6 (бакалавр) або НРК7 (магістр, спеціаліст);

здобули освіту за медичними спеціальностями (за визначеними законодавством умовами).

НРК - Національна рамка кваліфікацій (інфографіка: facebook.com/Inforesurs)

Чи перевірятимуть ВОД вступників із ТОТ

За даними МОН, вступники з тимчасово окупованих територій (ТОТ), які мають підтверджені спеціальні умови вступу в ЄДЕБО, не потребують успішного проходження перевірки військово-облікового документа для зарахування.

Повідомляється також, що після скасування воєнного стану такі здобувачі матимуть відстрочення тривалістю 7 днів - для оформлення військового обліку відповідно до чинного законодавства.

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Що означатимуть результати перевірки ВОД

Українцям пояснили, що перевірку пройдено успішно, якщо система видає один із таких статусів:

ВОД підтверджено;

особу виключено з військового обліку;

особу знято з обліку;

немає вимоги наявності ВОД (особу ідентифіковано як таку, що не потребує ВОД).

Що робити, якщо система повідомила про помилку

Якщо статус має значення "В процесі перевірки" або "Помилка системи", вступнику рекомендується зачекати.

За умови, що статус не змінюється впродовж трьох діб, потрібно:

звернутися до служби підтримки електронних кабінетів за адресою vod@inforesurs.gov.ua (тема листа: "Перевірка ВОД");

додати до звернення сканкопію військово-облікового документа.

Тим часом якщо система повідомляє про відсутність РНОКПП, помилки в персональних даних або неможливість ідентифікувати особу, заклад освіти повинен: