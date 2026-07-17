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В "Армия+" появился е-ВУД для защитников: как работает военный билет в смартфоне

16:54 17.07.2026 Пт
5 мин
Про бумажные документы можно забыть. Но как действовать, если е-ВУД не подтягивается?
aimg Ирина Костенко
В "Армия+" появился е-ВУД для защитников: как работает военный билет в смартфоне е-ВУД в "Армия+" имеет такую же юридическую силу, как и бумажный военный билет (фото иллюстративное: Любовь Калашникова, РБК-Украина)
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В приложении "Армия+" появился электронный военно-учетный документ (е-ВУД). Теперь военные смогут легко подтвердить свой статус буквально в несколько кликов и без лишних бумаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства цифровой трансформации в Facebook.

Главное:

  • Цифровой документ: в приложении "Армия+" заработал электронный военно-учетный документ (е-ВУД), который имеет полную юридическую силу (как бумажный военный билет или удостоверение офицера).
  • Кто может воспользоваться: функция доступна для военнослужащих ВСУ и Государственной специальной службы транспорта.
  • Как получить: документ генерируется автоматически после авторизации в приложении (по данным из реестра "Импульс"), дополнительные бумаги или походы в ТЦК не нужны.
  • Безопасность данных: для проверки статуса генерируется уникальный QR-код, который действует только три минуты, что делает подделку невозможной (на создание скриншотов - также табу).
  • Если документ не появился: обновление становится доступным постепенно, но если со временем ничего не изменилось, это может означать, что данные в реестрах - неполные.
  • Как решить проблему: необходимо обратиться к своему командиру или в службу персонала - для обновления информации в системе "Импульс".

На кого рассчитана новая возможность

В пятницу, 17 июля, украинцам рассказали, что в приложении "Армия+" появился электронный военно-учетный документ. Так называемый е-ВУД.

Теперь быстро подтвердить свой статус в смартфоне - без бумажного военного билета или удостоверения офицера - могут:

  • военнослужащие Вооруженных Сил Украины (ВСУ);
  • военнослужащие Государственной специальной службы транспорта (Госспецтрансслужбы или ГССТ).

В Минцифре отметили, что реестр уже содержит данные около 70% военнослужащих.

В &quot;Армия+&quot; появился е-ВУД для защитников: как работает военный билет в смартфонеВ "Армии+" появился е-ВУД (инфографика: facebook.com/mintsyfra)

"Наша команда поделилась опытом и технической экспертизой с Министерством обороны Украины, чтобы цифровизировать еще один документ", - констатировали в ведомстве.

Как генерируется е-ВУД в "Армия+"

Гражданам сообщили, что официальный военно-учетный документ в приложении "Армия+" генерируется автоматически - после авторизации.

Если данные корректно внесены в систему "Импульс".

"Приложение самостоятельно берет актуальные данные из Реестра военнослужащих и системы учета личного состава "Импульс". Никаких дополнительных бумаг: просто авторизуйтесь в "Армия+" - и цифровой документ появится на экране", - объяснили в Минцифре.

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Где и для чего понадобится е-ВУД

Электронный военно-учетный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный военный билет или удостоверение офицера.

То есть цифровой формат работает везде - позволяет мгновенно подтвердить свой статус:

  • в воинской части;
  • во время общения с представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);
  • во время общения с Военной службой правопорядка (ВСП) или полицией;
  • на блокпостах и пропускных пунктах;
  • в государственных учреждениях.
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Что защищает документ от подделок

В Минцифре объяснили, что для проверки статуса на блокпостах или ТЦК генерируется уникальный QR-код.

"QR-код действует всего три минуты - это надежно защищает документ от подделок и копий", - добавили в министерстве.

То есть в целом, чтобы проверить подлинность документа, достаточно отсканировать QR-код на обратной стороне цифровой карты документа через сканер в "Армия+".

"Код действует ровно три минуты, затем генерируется новый. Сделать скриншот экрана невозможно. Все работает так, чтобы никто посторонний не смог скопировать или использовать ваши данные", - сообщили гражданам.

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Что делать, если е-ВУД не подтянулся

По данным Минцифры, введенное обновление становится доступным постепенно.

"Если цифровой карты нет, вероятнее всего, данные в реестрах неполные", - добавили в ведомстве.

В таком случае военным необходимо обратиться:

  • либо к непосредственному командиру;
  • либо в службу персонала своей части.

"Чтобы специалисты обновили информацию в системе "Импульс". Сразу после этого приложение сгенерирует документ", - объяснили украинцам.

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Работает ли е-ВУД без интернета

На старте электронный документ в "Армия+" доступен только при наличии интернета.

Но уже следующим шагом станет "возможность сформировать выписку из документа, которая будет доступна в телефоне офлайн".

"Цифровой формат разгружает службы персонала и помогает командирам быстрее принимать решения. А главное - открывает путь к новым услугам в "Армия+", - подчеркнули в Минцифре.

Так, позже должна появиться возможность заказывать справки (например, форму 5) без сбора бумаг и визита в админотдел.

Напомним, приложение "Армия+" было разработано военнослужащими Центра масштабирования технологических решений при Генеральном штабе ВСУ в сотрудничестве с Министерством обороны Украины.

В работу "Армия+" официально запустили в начале августа 2024 года. Тогда же в приложение был внедрен функционал опросов.

Позже в "Армия+" заработала также "бонусная" программа "Плюсы" для военных.

Персональные данные в "Армии+" подтягиваются из нескольких реестров. Тем временем данные, которые пользователь вносит самостоятельно (как при заполнении электронных рапортов), хранятся на его телефоне в зашифрованном виде (т.е. "Армия+" их не накапливает).

В июне 2025 года в приложении "Армия+" запустили новый сервис - мультиподпись рапортов, который позволяет командирам обрабатывать десятки запросов одновременно.

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