В "Армія+" запустили нову програму "Плюси" для військових: як скористатись

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що у застосунку "Армія+" запускають нову програму "Плюси" для військових.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Умєрова у Facebook.

Що відомо про програму "Плюси" для військових За словами міністра оборони, програма "Плюси" (на основі співпраці з бізнесом) надаватиме захисникам України низку преференцій у повсякденному житті. Зазначається, що 500 000 користувачів "Армія+" вже мають доступ до спеціальних пропозицій на товари та послуги: від "Укрзалізниці" - спеціальний резерв квитків для військових

від "Укрнафти" - знижки на пальне та 30% на меню АЗК Уточнюється, що зараз цією програмою можуть скористатись: військовослужбовці Збройних сил України (ЗСУ)

військовослужбовці Національної гвардії України (НГУ)

військовослужбовці Державної спеціальнлї служба транспорту України (ДССТУ) "Згодом доступ буде відкрито для всіх Сил оборони України", - наголосив Умєров. Він пояснив, що надалі до програми приєднуватимуться інші національні бізнеси, а воїни отримуватимуть все більше привілеїв - від знижок на послуги до пріоритетного доступу до культурних заходів. "Закликаю бізнес ставати частиною "Плюсів"! Долучайтеся до програми... Разом ми можемо більше. Підтримка наших захисників - це спільний обов'язок держави, бізнесу та суспільства", - написав очільник МОУ. Допис Умєрова (скриншот: facebook.com/rustemumerov.ua) Насамкінець він опублікував відео, на якому можна побачити - як скористатись "Плюсами".