Військовий документ у смартфоні: як школярам отримати е-ВОД і коли він знадобиться

У певний період батьки можуть отримати запит від адміністрації навчального закладу з проханням надати військово-обліковий документ дитини. У Міністерстві оборони пояснили, чому школи цікавляться цим питанням та які саме вимоги - законні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОУ.

Головне: Цифровізація : електронний військово-обліковий документ (е-ВОД) у смартфоні або його роздрукована версія з QR-кодом мають таку ж юридичну силу, як і паперовий.

: електронний військово-обліковий документ (е-ВОД) у смартфоні або його роздрукована версія з QR-кодом мають таку ж юридичну силу, як і паперовий. Термін дії : е-ВОД дійсний впродовж одного року з дати формування, потім документ потрібно оновити.

: е-ВОД дійсний впродовж одного року з дати формування, потім документ потрібно оновити. Вікові вимоги : на військовий облік призовників беруться юнаки, яким виповнюється 17 років.

: на військовий облік призовників беруться юнаки, яким виповнюється 17 років. Як отримати : сформувати е-ВОД можна самостійно - онлайн, але тільки після взяття на військовий облік.

: сформувати е-ВОД можна самостійно - онлайн, але тільки після взяття на військовий облік. Вимоги шкіл : навчальні заклади зобов'язані вести військовий облік учнів, тому прохання надати ВОД при зарахуванні до старших класів або перед вступною кампанією - законне.

: навчальні заклади зобов'язані вести військовий облік учнів, тому прохання надати ВОД при зарахуванні до старших класів або перед вступною кампанією - законне. Право школяра: для звичайного учня-призовника е-ВОД - стандартна форма документа, тож вимагати замість нього щось інше школа не може.

Що важливо знати про е-ВОД в Україні

е-ВОД - це електронний військово-обліковий документ.

Йдеться про цифрову версію ВОД, яку призовник, військовозобов'язаний або резервіст може сформувати самостійно:

або через застосунок "Резерв+";

або через портал "Дія".

Важливо, що цей документ:

містить актуальні відомості з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів;

має QR-код для перевірки.

Чи є різниця між е-ВОД "на екрані" або роздрукованим

У МОУ нагадали, що правовий статус е-ВОД визначений пунктом 9 постанови КМУ №559 від 16 травня 2024 року "Про затвердження Порядку оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов'язаних та резервістів".

Так, електронний військово-обліковий документ у будь-якій формі (відображений на екрані телефону або роздрукований) має однакову юридичну силу - незалежно від форми пред'явлення.

"Це не рекомендація - це пряма норма закону", - наголосили у міністерстві.

Який термін дії має е-ВОД

Українцям повідомили, що "важливо враховувати термін дії" електронного військово-облікового документа.

Так, е-ВОД дійсний впродовж одного року з дати формування.

"Якщо рік минув - документ потрібно оновити через "Резерв+", - пояснили в Міноборони.

Юридична сила й термін дії електронного військового квитка (інфографіка: mod.gov.ua)

З якого віку необхідно стати на військовий облік

Про військовий облік призовників йдеться у законі України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Так, відповідно до частини 3 статті 14 ЗУ, на військовий облік призовників беруться громадяни чоловічої статі:

щороку з 1 січня до 31 липня;

якщо їм у відповідному році виповнюється 17 років.

Як стати на військовий облік і отримати е-ВОД

Юнакам в Україні стати на військовий облік (щоб отримати потім е-ВОД) можна у різний спосіб:

через електронну ідентифікацію та уточнення персональних даних в електронному кабінеті призовника;

та уточнення персональних даних в електронному кабінеті призовника; шляхом особистого прибуття до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

"Після взяття на облік юнак отримує військово-обліковий документ", - нагадали в МОУ.

Зазначається також, що для переважної більшості призовників він оформляється в електронній формі:

або через застосунок "Резерв+";

або через портал "Дія".

"Паперова форма з ТЦК передбачена лише для окремих специфічних категорій - зокрема, військовозобов'язаних та резервістів СБУ і розвідувальних органів", - пояснили в Міноборони.

Як школярам отримати е-ВОД (інфографіка: mod.gov.ua)

Чому школи цікавляться військовим обліком

Питання "чому школа цікавиться військовим обліком" виникає щороку, особливо:

або під час зарахування до старших класів;

або перед вступною кампанією.

"Батьки отримують від адміністрації навчального закладу запит надати військово-обліковий документ", - уточнили в МОУ.

Українцям пояснили, що "школи запитують цей документ не з власної ініціативи".

Йдеться про те, що заклади освіти (відповідно до постанови КМУ №1487 від 30 грудня 2022 року "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів") належать до кола організацій, зобов'язаних вести персональний військовий облік.

Це означає, за інформацією Міноборони, що школа:

перевіряє наявність ВОД в учнів;

зберігає відповідні відомості в їх особових справах.

"Це - обов'язок закладу, а не довільна вимога конкретної адміністрації", - додали у відомстві.

Отже, вимога надати ВОД - законна. Питання лише в тому, яку саме форму документа школа має право приймати.

Перевірка е-ВОД - обов'язок закладу освіти (інфографіка: mod.gov.ua)

Як школи перевіряють військово-облікові документи

Паперовий документ перевіряється просто - уповноважений представник закладу освіти зчитує QR-код ВОД за допомогою застосунку "Резерв+".

Там відображаються актуальні відомості з реєстру:

прізвище, ім'я та по батькові школяра;

дата його народження;

рєстраційний номер облікової картки платника податків;

категорія обліку та ТЦК, в якому юнак перебуває на обліку.

"Якщо в школі немає технічної можливості зчитати QR-код, перевірку можна здійснити у районному ТЦК - за місцем розташування закладу", - зауважили в МОУ.

Також допустимо надати роздрукований е-ВОД для долучення до особової справи, адже роздрукована версія має таку ж силу, як і цифрова.

Якщо ж юнак ще не перебуває на військовому обліку, е-ВОД у нього не буде (оскільки документ формується на підставі даних реєстру).

"У такому випадку школа - як орган персонального обліку - може нагадати про необхідність з'явитися до ТЦК у встановлені строки", - повідомили в Міноборони.

Отже, для звичайного учня-призовника електронний військово-обліковий документ (е-ВОД) - у застосунку "Резерв+", на порталі "Дія" або роздрукований із QR-кодом - це стандартна форма документа (а не цифрова альтернатива паперовому).

"Вимагати замість нього щось інше школа не має права", - підсумували у прес-службі Міністерства оборони України.