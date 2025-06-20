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Одним підписом - 40 рапортів: в "Армія+" з'явився мультипідпис для командирів

П'ятниця 20 червня 2025 15:24
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Одним підписом - 40 рапортів: в "Армія+" з'явився мультипідпис для командирів Фото: У "Армія+" з'явилася нова функція для командирів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

У застосунку "Армія+" запустили новий сервіс - мультипідпис рапортів, який дозволяє командирам опрацьовувати десятки запитів одночасно.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство оборони України.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко розповіла, що дає новий інструмент:

  • командир може одразу обробити до 40 рапортів, наприклад, на відпустку;
  • рапорти погоджуються свайпом праворуч, відхиляються - ліворуч;
  • для підтвердження використовується "Дія.Підпис" або SmartID;
  • кожне відхилення потребує окремого пояснення, тому масове відхилення неможливе.

"Ми завжди дослухаємось до прохань користувачів, і сервіс мультипідпису - ще один крок до зменшення адміністративного навантаження на військових", - наголосила Черногоренко.

Щоб скористатися функцією, необхідно мати версію додатку 2.2.0 або вище. Завантажити застосунок можна лише через Play Market або App Store. Актуальні посилання: aplus.mod.gov.ua.

Зазначимо, сервіс "Рапорти" в "Армія+" запрацював у серпні 2024 року. Загалом опрацьовано вже 570 тисяч рапортів, з яких 60% погоджені. Найпопулярніші типи:

  • оздоровчі - 28%,
  • річна відпустка - 23%,
  • зміна місця служби - 21%.

Нагадаємо, у застосунку "Армія+" зʼявилися п’ять нових рапортів - на статус УБД, зміну банківських реквізитів, отримувача коштів, довідку про склад сімʼї та відпустку для догляду за дитиною. Рапорти подаються за кілька хвилин і мають зрозумілі підказки.

Раніше РБК-Україна писало, що військові, які залишили частину без дозволу, можуть до 30 серпня 2025 року повернутись на службу без суду - через застосунок "Армія+". Для цього потрібно подати рапорт, прибути до ВСП і пройти поновлення. Спрощена процедура доступна лише тим, хто здійснив СЗЧ до 10 травня.

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