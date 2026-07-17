У Києві другий день проходить протест через відставку Федорова

Біля театру Франка у Києві знову проходить протест через відставку Михайла Федорова з поста міністра оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрінформ ".

Як повідомляє видання, люди, як і вчора, скандують "Сирського - у відставку", "Федоров - міністр оборони України".

Варто зазначити, що організатор акції Дмитро Козятинський вчора анонсував продовження на сьогодні.

"На жаль, людей не почули. Ані цивільних, ані військових, які гучно говорили про потребу реальних змін у армії. Залишили головкома, який плете інтриги та зробив зі штурмових полків особисту міні армію. Побачимося завтра, у пʼятницю, о 20:00 там же - на площі Франка", - написав він за результатами вчорашньої акції, яка тривала до пізнього вечора.

Відставка Федорова

12 липня президент Володимир Зеленський оголосив про намір обновити Кабмін, тоді ж він повідомив, що запропонував на той момент чинному прем'єру Юлії Свириденко нову посаду. Вже 14 липня Свириденко, а відповідно і весь її уряд, Рада відправила у відставку.

Оновлення передбачало низку кадрових змін у складі Кабміну, але основний скад вже ж мав залишитися незмінним. Однак, вже у середу стало відомо, що президент має намір змінити міністра оборони (подання цієї кандидатури - квота президента) Михайла Федорова. Причина - конфлікт Федорова з головкомом Олександром Сирським. Це підтвердив і Зеленський, і сам Федоров, який вчора дав розлогий брифінг.

Вчора, 16 липня, за планом Рада мала призначити нового очільника уряду, новий склад Кабміну (пакетом всіх, крім МЗС та Міноборони, їх мали голосувати окремо за поданням президента). На посаду глави Міноборони планувалось призначити Ігоря Клименка (МВС в Кабміні Свириденко). Втім, план виконаний не був. Раді вдалося призначити Сергія Корецького прем’єром, а також пакет міністрів. Але МЗС та Міноборони залишилися вакантними.

Ще з вечора анонсований мітинг у підтримку Федорова вчора зібрався біля театра Франка у Києві (біля Офісу президента). Акції проходили і в низці інших міст. Учасники вимагали від президента призначити Федорова міністром оборони.

На фоні акцій президент так і не вніс до Ради кандидатуру міністра, а вже під вечір повідомив про рішення призначити Євгена Хмару в.о. міністра оборони. До цього Хмара вже був в.о., але в СБУ. Таке рішення не потребує голосування в Раді, достатньо указу президента.