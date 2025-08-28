Резерв+ обов'язковий? Чи карають чоловіків за відсутність додатку на телефоні

Під час мобілізації часто виникають питання про додаток Резерв+: чи потрібно його мати всім військовозобов'язаним. Іноді вимагають, щоб вони обов'язково його встановили.

Чи обов'язково мати додаток Резерв+ військовозобов'язаним на смартфоні, чи замінює електронна версія документів паперову й чи є покарання, якщо додатку на телефоні немає, РБК-Україна пояснює юрист Юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Олександра Капітула.

Чи обовязково мати Резерв+ на смартфоні?

Питання функціонування застосунку Резерв+ дедалі частіше постає перед його користувачами з огляду на різне трактування щодо обов’язковості наявності цього застосунку, каже Олександра Капітула.

В практиці частіше виникають ситуації, коли посадові особи органів державної влади вимагають обов’язкову наявність застосунку Резерв+ у військовозобов’язаних осіб.

"Частіше за все це пояснюється полегшенням взаємодії між самими військовозобов’язаними та ТЦК та СП. Користувачі Резерв+ можуть без відвідування ТЦК та СП самостійно вирішити питання стосовно оновлення військово облікових даних, отримання відстрочки від призову на військову службу, пошуку відповідного місця служби при бажанні укласти контракт на проходження військової служби тощо", – пояснює вона.

А зі сторони працівників ТЦК та СП полегшується обробка відповідних запитів та мінімізується час на опрацювання останніх.

Створення застосунку Резерв+ стало результатом впровадження в закони України норми з існування окремого електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, за допомогою якого зазначені особи можуть в порядку електронної взаємодії оновлювати персональні дані, дізнаватися актуальну інформацію щодо перебування на військовому обліку тощо.

Закон дає людині право:

дізнатися, чи внесли її в Реєстр і які дані про неї там є (у тому числі через електронний кабінет);

звернутися із заявою, якщо дані внесли неправильно або не внесли взагалі, і вимагати їх виправлення.

В той же час, встановленого обов’язку щодо обов’язкової наявності такого кабінету в усіх осіб з числа призовників, військовозобов’язаних або резервістів, – в нормативно-правових актах немає.

Аналізуючи підходи держави до цифровізації та взаємодії громадян із органами державної влади, Олександра Капітула зазначає: поява електронного кабінету у застосунку Резерв+ не є унікальним явищем. Подібні інструменти існують і в інших сферах публічних відносин.

Зручність, а не обов'язок. Де ще діють схожі сервіси

У сфері адміністрування податків та зборів діє Електронний кабінет платника податків, функціонування якого передбачене Податковим кодексом України.

При цьому обов’язку щодо обов’язкового використання такого кабінету законом не встановлено – ви маєте право подавати документи у паперовій формі шляхом особистого звернення, каже юрист.

Аналогічний підхід застосовується і в сфері соціального захисту населення. Зокрема, діє Електронний кабінет на порталі Пенсійного фонду України, де застраховані особи можуть переглядати інформацію про свій страховий стаж, розмір сплачених внесків, оформлювати запити чи заяви.

Резерв+ не замінює паперові документи, а лише дає альтернативний спосіб їх оформлення та використання (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

"Однак, і в даному випадку, відсутність реєстрації в такому кабінеті не позбавляє особу можливості отримувати відповідні послуги шляхом звернення безпосередньо до органів Пенсійного фонду. Таким чином, електронний кабінет військовозобов’язаного в застосунку Резерв+ за своєю правовою природою є аналогічним інструментом цифрової взаємодії між громадянами та державою", – додає Капітула.

Відповідно, відсутність кабінету в застосунку Резерв+ не може кваліфікуватися як порушення військовозобов’язаним законодавчих вимог.

"Єдиним наслідком у такому разі є необхідність особистого відвідування ТЦК та СП для вирішення питань, які могли б бути врегульовані шляхом електронної взаємодії. Отже, Резерв+ – інструментом зручності, а не обов’язку", – каже співрозмовниця з ЮК "Муренко, Курявий і Партнери".

Чи замінює Резерв+ паперові документи?

Застосунок Резерв+ не скасовує та не замінює паперові варіанти військово-облікових документів, а лише надає альтернативну можливість їх оформлення та використання, пояснює юристка.

"З 18 червня 2024 року, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 559 "Про затвердження Порядку оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів і форми такого документа", електронний військово-обліковий документ, сформований у мобільному додатку Резерв+, прирівняний за юридичною силою до паперового", – розповідає Олександра Капітула.

Військово-обліковий документ може оформлюватися та видаватися у двох формах:

в електронній формі – засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста;

формі – засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста; та у паперовій формі – на відповідному бланку, встановленому законодавством.

Таким чином, на законодавчому рівні закріплено паралельне існування обох форм військово-облікових документів.

"Вони є рівнозначними та обов’язковими до прийняття всіма уповноваженими органами. Перевірка чинності електронного документа здійснюється шляхом сканування QR-коду, що також визначено у вищезазначеному Порядку. Резерв+ також не усуває паперові документи з обігу, а лише запроваджує сучасний цифровий інструмент для зручності громадян", – вважає вона.

Чи штрафують, якщо на телефоні немає Резерву+?

Ні, жодної юридичної відповідальності за відсутність на телефоні додатку Резерв+ законодавством України не передбачено, запевняє Олександра Капітула.

Закон дозволяє призовникам і військовозобов’язаним користуватися електронним кабінетом, але не зобов’язує це робити. Постанова Кабміну №559 визначає, як оформляти документи на папері чи в електронному вигляді, але не передбачає покарання за відсутність додатку.

Тому додаток Резерв+ вона вважає скоріше інструментом зручності, який полегшує взаємодію з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, однак його використання є правом, а не обов’язком.

У випадку відсутності додатку можна отримати ті ж самі послуги у паперовій формі шляхом особистого звернення до ТЦК та СП.