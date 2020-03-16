Ужесточение карантина и эвакуация из Италии: новости за выходные

Коллаж РБК-Украина

Глава Минздрава призвал ужесточить ограничения на время карантина, Кабмин запретил въезд иностранцам и закрыл авиасообщение, в "Борисполь" прилетел спецборт с эвакуированными украинцами из Италии. Подробнее о том, что произошло на выходных, 14-15 марта, - в материале РБК-Украина

Кабмин запретил въезд иностранцам и закрыл авиасообщение

Кабинет министров на внеочередном заседании правительства принял распоряжение о временном ограничении пересечения государственной границы, направленное на предотвращение распространения на территории Украины COVID-19. Об этом сообщает правительственный портал.

Соответствующее решение было принято 14 марта во исполнение решений Совета национальной безопасности и обороны.

В "Борисполь" прилетел спецборт с эвакуированными украинцами из Италии

В международный аэропорт "Борисполь" прилетел самолет спецрейса с эвакуированными из Италии украинцами. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

На борту самолета находятся 123 украинца, которые не смогли попасть на территорию Украины из-за того, что застряли на границе Италии, из-за закрытия границ со Словенией.

Сообщается, что у эвакуированных украинцев не обнаружили коронавирус

Глава Минздрава призвал ужесточить ограничения на время карантина

Министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал пересмотреть меры на время карантина из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По его словам, необходимо закрыть заведения общественного питания и торгово-развлекательные центры. В свою очередь, должны продолжить работать только аптеки и продуктовые магазины.

УЗ прекращает международные пассажирские перевозки

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что публичное акционерное общество "Укрзализныця" прекращает международные пассажирские железнодорожные перевозки с 17 марта (в ночь с 16 на 17) до завершения периода карантина, вызванного вспышкой острой респираторной болезни COVID-19, или до принятия соответствующих постановлений правительства. Об этом глава МИУ написал в своем Facebook.

Внутреннее железнодорожное пассажирское сообщение сейчас осуществляется в штатном режиме согласно графику.

МАУ резко подняла цены на билеты за сутки до закрытия границы

Авиакомпания МАУ резко подняла цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины. Цены на некоторые билеты превысили тысячу долларов, об этом свидетельствуют данные на сайте компании, сообщает РБК-Украина.

Как известно, в 00:00 16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, а с 00:00 17 марта прекращается авиасообщение. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении призвал украинцев в течение трех дней вернуться из-за границы, поскольку потом вернуться на самолете возможности у них не будет. В свою очередь, МАУ анонсировала дополнительные рейсы до 17 марта, чтобы забрать всех украинцев, желающих вернуться.

Во Львове закроют все заведения торговли, кроме аптек и продуктовых магазинов

Во Львове с понедельника, 16 марта, закрывают все торговые заведения для предотвращения распространения коронавируса на территории города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Львова Андрея Садового в Facebook.

По его словам, будет закрыто все, кроме продуктовых, аптек и заправок.

Также сообщается, что Одесса закрывает все заведения общественного питания и непродуктовые магазины из-за коронавируса.

В Британии намерены отправить на карантин на месяцы всех граждан, старше 70 лет

В связи с пандемией коронавируса правительство Британии планирует отправить на карантин всех граждан, старше 70 лет, на месяцы. Об этом сообщает ВВС.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок подчеркнул, что официальное решение властей об этом будет объявлено в ближайшие недели.

Брошенные в Египте украинцы обратились к Зеленскому: верните нас домой!

Брошенные в Египте украинские туристы обратились к Владимиру Зеленскому. Видео из Шарм-эль-Шейха записали две жительницы Украины, которые уже более суток не могут вернуться на родину.

По словам женщин, авиакомпания Sky Up отменила все рейсы, и они не знают, когда смогут вернуться в Украину. При этом туристический оператор Join UP тоже не занимается вопросом возвращения украинок домой.

"Мы не имеем никакой информации, когда мы вернемся. Мы конечно отдыхаем в хорошем отеле, но мы все имеем семьи, имеем детей, которые нас дома ждут, и мы не знаем, когда мы попадем домой и что с нами будет. Помогите пожалуйста нам. Возьмите на личный контроль эту ситуацию", - заявили женщины.