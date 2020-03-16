Посилення карантину і евакуація з Італії: новини за вихідні

Колаж РБК-Україна

Глава МОЗ закликав посилити обмеження на час карантину, Кабмін заборонив в'їзд іноземцям та закрив авіасполучення, в "Бориспіль" прилетів спецборт з евакуйованими українцями з Італії. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 14-15 березня, - в матеріалі РБК-Україна

Кабмін заборонив в'їзд іноземцям і закрив авіасполучення

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні уряду прийняв розпорядження про тимчасове обмеження перетину державного кордону, спрямоване на запобігання розповсюдження на території України COVID-19. Про це повідомляє урядовий портал.

Відповідне рішення було прийнято 14 березня на виконання рішень Ради національної безпеки і оборони.

У "Бориспіль" прилетів спецборт з евакуйованими українцями з Італії

В міжнародний аеропорт "Бориспіль" прилетів літак спецрейсу з евакуйованими з Італії українцями. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На борту літака перебувають 123 українці, які не змогли потрапити на територію України з-за того, що застрягли на кордоні Італії, через закриття кордонів зі Словенією.

Повідомляється, що в евакуйованих з Італії українців не виявили коронавірусу

Глава МОЗ закликав посилити обмеження на час карантину

Міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець закликав переглянути заходи на час карантину через коронавірусну інфекцію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

За його словами, необхідно закрити заклади громадського харчування і торгово-розважальні центри. Своєю чергою, повинні продовжити працювати тільки аптеки, продуктові магазини.

УЗ припиняє міжнародні пасажирські перевезення

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що публічне акціонерне товариство "Укрзалізниця" припиняє міжнародні пасажирські залізничні перевезення з 17 березня (у ніч з 16 на 17) до завершення періоду карантину, спричиненого спалахом гострої респіраторної хвороби COVID-19, або до ухвалення відповідних постанов уряду. Про це глава МІУ написав у своєму Facebook.

Внутрішнє залізничне пасажирське сполучення наразі здійснюється у штатному режимі відповідно до графіку.

МАУ різко підняла ціни на квитки за добу до закриття кордону

Авіакомпанія МАУ різко підняла ціни на квитки за добу до закриття кордону України. Ціни на деякі квитки перевищують тисячу доларів, про це свідчать дані на сайті компанії, повідомляє РБК-Україна.

Як відомо, в 00:00 16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 00:00 17 березня припиняється авіасполучення. Президент України Володимир Зеленський вчора в своєму відеозверненні закликав українців протягом трьох днів повернутися з-за кордону, оскільки потім повернутися на літаку можливості у них не буде. У свою чергу, МАУ анонсувала додаткові рейси до 17 березня, щоб забрати всіх українців, які бажають повернутися.

У Львові закриють всі заклади торгівлі, крім аптек і продуктових магазинів

У Львові з понеділка, 16 березня, закривають усі торгові заклади для запобігання поширення коронавірусу на території міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Львова Андрія Садового Facebook.

За його словами, буде закрито всі, крім продуктових, аптек і заправок.

Також повідомляється, що Одеса закриває всі заклади громадського харчування і непродуктові магазини через коронавірус.

У Британії мають намір відправити на карантин на місяці всіх громадян, старше 70 років

У зв'язку з пандемією коронавірусу уряд Британії планує відправити на карантин усіх громадян, старше 70 років, на місяці. Про це повідомляє ВВС.

Міністр охорони здоров'я Метт Хенкок підкреслив, що офіційне рішення влади про це буде оголошено в найближчі тижні.

Кинуті в Єгипті українці звернулися до Зеленського: поверніть нас додому!

Кинуті в Єгипті українські туристи звернулися до Володимира Зеленського. Відео з Шарм-ель-Шейха записали дві жительки України, які вже більше доби не можуть повернутися на батьківщину.

За словами жінок, авіакомпанія Sky Up скасувала всі рейси, і вони не знають, коли зможуть повернутися в Україну. При цьому туристичний оператор Join UP теж не займається питанням повернення українок додому.

"Ми не маємо ніякої інформації, коли ми повернемося. Ми звичайно відпочиваємо в гарному готелі, але ми всі маємо сім'ї, маємо дітей, які нас вдома чекають, і ми не знаємо, коли ми потрапимо додому і що з нами буде. Допоможіть будь-ласка нам. Візьміть на особистий контроль цю ситуацію", - заявили жінки.