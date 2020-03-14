Кабмин запретил въезд иностранцам и закрыл авиасообщение

Правительство одобрило решения СНБО
Кабинет министров на внеочередном заседании правительства принял распоряжение о временном ограничении пересечения государственной границы, направленное на предотвращение распространения на территории Украины COVID-19. Об этом сообщает правительственный портал.
Соответствующее решение было принято 14 марта во исполнение решений Совета национальной безопасности и обороны.
В частности, документом предусмотрено:
Также Министерству иностранных дел поручено проинформировать дипломатических представителей иностранных государств об указанных ограничениях.
Напомним, ранее Кабмин принял решение об экстренной эвакуации украинских граждан из Италии из-за пандемии коронавируса. Эвакуация украинских граждан планируется в ближайшее время.