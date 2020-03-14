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Кабмин запретил въезд иностранцам и закрыл авиасообщение

Новости » Политика     14.03.2020 - 14:33
Кабмин запретил въезд иностранцам и закрыл авиасообщение
Фото: заседание Кабмина (kmu.gov.ua)

Правительство одобрило решения СНБО

Кабинет министров на внеочередном заседании правительства принял распоряжение о временном ограничении пересечения государственной границы, направленное на предотвращение распространения на территории Украины COVID-19. Об этом сообщает правительственный портал.

Соответствующее решение было принято 14 марта во исполнение решений Совета национальной безопасности и обороны.

В частности, документом предусмотрено:

  • временно закрыть с 00 ч. 00 мин. 17 марта 2020 по 3 апреля пункты пропуска через государственную границу для международного пассажирского воздушного сообщения (за исключением ряда категорий граждан);
  • временно запретить с 00 ч. 00 мин. 16 марта 2020 по 3 апреля пересечения государственной границы на въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).

Также Министерству иностранных дел поручено проинформировать дипломатических представителей иностранных государств об указанных ограничениях.

Напомним, ранее Кабмин принял решение об экстренной эвакуации украинских граждан из Италии из-за пандемии коронавируса. Эвакуация украинских граждан планируется в ближайшее время.

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