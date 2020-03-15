В "Борисполь" прилетел спецборт с эвакуированными украинцами из Италии

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Самолет приземлился в "Борисполе" в 22:27

В международный аэропорт "Борисполь" прилетел самолет спецрейса с эвакуированными из Италии украинцами. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

На борту самолета находятся 123 украинца, которые не смогли попасть на территорию Украины из-за того, что застряли на границе Италии, из-за закрытия границ со Словенией.

Прибуття спецрейсу з евакуйованими українцями до Міжнародного аеропорту «Бориспіль». Прибуття спецрейсу з евакуйованими українцями до Міжнародного аеропорту «Бориспіль». Опубліковано Офіс Президента України Неділя, 15 березня 2020 р.

Как сообщили в Офисе президента Украины, все эвакуированные подписали согласие на прохождение добровольной самоизоляции в домашних условиях в течение 14 дней.

"За нарушение домашнего карантина предусмотрена ответственность. На самоизоляцию будут отправлены люди без симптомов острых вирусных заболеваний и с отрицательным результатом теста на COVID-19", - сообщили в ОП.

Напомним, 14 марта на закрытом заседании Кабмин принял решение об экстренной эвакуации украинских граждан с территории Италии.

15 марта в 16:00 из аэропорта "Борисполь" вылетел самолет спецрейса компании SkyUp Airlines, чтобы эвакуировать украинцев из Венеции.

Позже в ходе брифинга Дмитрий Кулеба заявил, что на борту самолета находятся 123 человека. При этом он отметил, что еще трое людей, которые находились в дополнительном списке, так и не зарегистрировались на рейс.