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Во Львове закроют все заведения торговли, кроме аптек и продуктовых магазинов

Новости » Коронавирус     15.03.2020 - 21:47
Во Львове закроют все заведения торговли, кроме аптек и продуктовых магазинов
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято утром 16 марта

Во Львове с понедельника, 16 марта, закрывают все торговые заведения для предотвращения распространения коронавируса на территории города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Львова Андрея Садового в Facebook.

По его словам, будет закрыто все, кроме продуктовых, аптек и заправок.

"Официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято утром, но готовиться можно уже", - отметил Садовой.

Напомним, во Львове с подозрением на коронавирус госпитализировали четырех человек. У них отобрали биоматериал и отправили на исследование в Киев.

Отметим, с 12 марта в Украине был введен трехнедельный карантин. С полуночи понедельника, 16 марта, Украина закроет границу для иностранцев, а с 17 марта будут отменены авиасообщение и пассажирские перевозки.

Позже главный санврач Виктор Ляшко заявил, что карантин в Украине из-за коронавируса может быть продлен. Однако он отметил, что все будет зависеть от эпидемической ситуации на территории Украины.

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