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Одесса закрывает все общепиты и непродуктовые магазины

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 00:20
Одесса закрывает все общепиты и непродуктовые магазины
Иллюстративное фото (uk.wikipedia.org)

Решение принято вечером 15 марта

Одесса закрывает все заведения общественного питания и непродуктовые магазины из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета Одессы.

Согласно распоряжению, с 16 марта 2020 года с 00:00 временно останавливают работу таких объектов общего пользования независимо от формы собственности и подчинения с присутствием более 10 человек, расположенных в г. Одессе, до особого распоряжения мэра и отмены ограничительных мероприятий:

  • кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;
  • детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;
  • фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;
  • зоопарков, водных парков, парков аттракционов;
  • всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;
  • торгово-развлекательных центров;
  • строительных рынков и других (кроме продуктовых);
  • ресторанов, заведений общественного питания, среди прочего в гостиницах, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов;
  • других учреждений (на усмотрение и под личную ответственность руководителя)

Ранее сообщалось, что во Львове с понедельника, 16 марта, закрывают все торговые заведения для предотвращения распространения коронавирус на территории города. Будет закрыто все, кроме продуктовых, аптек и заправок.

РБК-Украина писало, что с 12 марта в Украине был введен трехнедельный карантин. С полуночи понедельника, 16 марта, Украина закроет границу для иностранцев, а с 17 марта будут отменены авиасообщения и пассажирские перевозки.

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