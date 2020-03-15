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В Британии намерены отправить на карантин на месяцы всех граждан, старше 70 лет

Новости » Коронавирус     15.03.2020 - 15:06
В Британии намерены отправить на карантин на месяцы всех граждан, старше 70 лет
Фото: Мэтт Хэнкок (matt-hancock.com)

Каждый британец старше 70 лет должен будет оставаться дома в течение длительного периода времени для защиты от коронавируса

В связи с пандемией коронавируса правительство Британии планирует отправить на карантин всех граждан, старше 70 лет, на месяцы. Об этом сообщает ВВС.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок подчеркнул, что официальное решение властей об этом будет объявлено в ближайшие недели.

Отмечается, что каждый британец старше 70 лет должен будет оставаться дома в течение длительного периода времени, чтобы защититься от коронавируса. Речь идет об "очень долгом промежутке времени". Министр подчеркнул, что власти понимают, что "просят от людей многого".

Подчеркивается, что число погибших от коронавирусной инфекции в Британии выросло до 21 в субботу, 14 марта. На данный момент все умершие - люди в возрасте старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями.

План правительства предусматривает, что британцам старше 70 лет нельзя будет выходить из дома и принимать посетителей, а еду и медикаменты им будут доставлять до двери.

"(Решение об изоляции пожилых, - ред.) будет объявлено в ближайшие недели. Я не буду вдаваться в подробности, потому что мы хотим объявить об этом, когда решим - основываясь на научных данных, - что время пришло", - заявил Хэнкок.

Напомним, ранее сообщалось, что около 10 тыс. человек, вероятно, заразились коронавирусом COVID-19 в Великобритании. Резкое увеличение числа зараженных власти Британии объясняли некой фазой "задержки" вируса, связанной с более жесткой реакцией на вспышку.

Как писало РБК-Украина, торговые переговоры между Великобританией и Европейским союзом были отменены из-за распространения коронавируса.

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