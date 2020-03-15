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Глава Минздрава призвал ужесточить ограничения на время карантина

Новости » Коронавирус     15.03.2020 - 19:04
Глава Минздрава призвал ужесточить ограничения на время карантина
Фото: Илья Емец (moz.gov.ua)

По словам Илья Емеца, необходимо закрыть заведения общественного питания и и ТРЦ

Министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал пересмотреть меры на время карантина из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По его словам, необходимо закрыть заведения общественного питания и торгово-развлекательные центры. В свою очередь, должны продолжить работать только аптеки и продуктовые магазины.

"Необходимо ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы работников, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек", - заявил Емец.

При этом министр добавил, что больницы должны быть немедленно перепрофилированы в инфекционные, с учетом ситуации.

"Обрабатывать необходимо только в ургентных случаях. Все плановые мероприятия отменить и направить все ресурсы на подготовку к борьбе с инфекцией", - заявил он.

Кроме этого, министр сообщил, что Минздрав активно собирает лучших эпидемиологов Украины и включает их в состав оперативного штаба, чтобы в Украине смогли еще быстрее реагировать на новые вызовы, которые ставит эпидемия.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль призвал украинских граждан воздержаться от поездок между городами страны для исключения возможности распространения коронавируса. При этом в Украине продолжает действовать ограничение на проведение массовых мероприятий и трехнедельный карантин.

Отметим, с 12 марта в Украине был введен трехнедельный карантин. С полуночи понедельника, 16 марта, Украина закроет границу для иностранцев, а с 17 марта будут отменены авиасообщение и пассажирские перевозки.

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