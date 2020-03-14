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МАУ резко подняла цены на билеты за сутки до закрытия границы

Новости » Общество     14.03.2020 - 22:15
МАУ резко подняла цены на билеты за сутки до закрытия границы
Фото: самолет МАУ (flyuia.com)

Украина с 16 марта закрывает границу, а с 17 марта прекращает авиасообщение

Авиакомпания МАУ резко подняла цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины. Цены на некоторые билеты превышают тысячу долларов, об этом свидетельствуют данные на сайте компании, сообщает РБК-Украина.

Как известно, в 00:00 16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, а с 00:00 17 марта прекращается авиасообщение. Президент Украины Владимир Зеленский вчера в своем видеообращении призвал украинцев в течение трех дней вернуться из-за границы, поскольку потом вернуться на самолете возможности у них не будет. В свою очередь, МАУ анонсировала дополнительные рейсы до 17 марта, чтобы забрать всех украинцев, желающих вернуться.

Как сообщала пресс-служба МАУ в Facebook, в течение ближайших двух дней МАУ планирует выполнить несколько дополнительных рейсов для вывоза украинцев из-за рубежа. В частности, МАУ запустили дополнительный рейсы по маршруту Киев - Лондон - Киев и Киев - Вена - Киев вечером 14 марта, а также увеличена емкость на маршруте Киев - Тель-Авив - Киев и планируется дополнительный рейс в Париж.

При этом, согласно информации на сайте компании, в частности, из Лондона в Киеве эконом классом сегодня можно улететь за 9,7 тыс. гривен, а вот цена на воскресенье почти в три раза выше - 24,2 тыс. гривен.

МАУ резко подняла цены на билеты за сутки до закрытия границы

Из Парижа в Киев на сегодня билетов уже нет, но в воскресенье из французской столицы можно вернуться в Киеве почти за 22 тыс. гривен, а 16 марта цена за билет в один конец превышает 35 тыс. гривен.

МАУ резко подняла цены на билеты за сутки до закрытия границы

Еще один дополнительный маршрут - Вена-Киев - цена на билет стартует от 10 тыс. гривен, если лететь 15 марта, и от 12,8 тыс. гривен до 19,9 тыс. грн придется заплатить за билет на 16 марта. Причем стоимость билета на рейс Австрийских авиалиний на 7 тыс ниже, чем у МАУ.

Из Тель-Авива в украинскую столицу завтра можно улететь за 28,3 тыс. гривен.

МАУ резко подняла цены на билеты за сутки до закрытия границы

Отметим, билеты на рейсы европейских лоукостеров Ryanair и Wizzair на воскресенье или раскуплены, или рейсы на этот день не запланированы.

Как писало РБК-Украина с 12 марта в стране введен карантин: закрыты все учебные заведения, не работают театры и кино, запрещены массовые мероприятия. Кроме того, на заседании СНБО 13 марта было принято решение о закрытии границы для иностранцев, а также о прекращении авиасообщения. На данный момент последний день таких ограничений 3 апреля, но дата может быть пересмотрена.

Такие ограничительные меры приняты из-за пандемии коронавируса, которая не обошла Украину стороной. По состоянию на сегодня в Украине три случая заражения, один из них летальный.

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