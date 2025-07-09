В УЗ "розсекретили" вагони майбутнього: що і коли зміниться для пасажирів

Національний перевізник "Укрзалізниця" починає закупівлю вагонів нового покоління. Очікується, що вони будуть більш комфортними та ефективними.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Пріоритети "Укрзалізниці" під час війни

У компанії розповіли, що після початку повномасштабного вторгнення РФ "Укрзалізниця" стикається з критичним дефіцитом пасажирських вагонів.

При цьому в пріоритеті сьогодні:

медичні перевезення;

квитки для військових;

квитки для організованих дитячих груп.

"Втім, через нестачу рухомого складу не всі потреби пасажирів вдається задовольнити", - визнали у прес-службі УЗ.

Як в УЗ вирішили подолати цю проблему

Згідно з інформацією компанії, попри виклики воєнного часу залізниця - завдяки системній підтримці президента та команди уряду України - поступово:

знаходить розв'язання основних проблем;

продовжує закупівлю нових вагонів.

Повідомляється, що у 2025 році сумарно буде законтрактовано 100 нових вагонів.

"Включаючи 5 одиниць нового покоління - пілотну партію для майбутнього масштабування", - пояснили в УЗ.

Зазначається, що з часом (якщо буде додаткове фінансування з державного бюджету), національний перевізник зможе розширити програму оновлення рухомого складу, зокрема й закупити вагони нового покоління.

Коли УЗ може отримати нові вагони і яка їхня ціна

В "Укрзалізниці" розповіли, що строк поставки вагонів - 2,5 роки від моменту отримання виробником передоплати за їхнє виробництво.

При цьому очікувана вартість закупівлі одного вагона складе 95 млн 600 тис. гривень.

"Що менше, ніж суми аналогічних закупівель вагонів схожого типу в європейських залізничних компаніях", - зауважили в УЗ.

Тим часом вартість обслуговування одного місця пасажира в такому вагоні - у перерахунку на термін служби вагона - залишається майже незмінною (враховуючи, зокрема, кількість місць у ньому).

Чому УЗ планує відмовлятись від старих вагонів

Українцям повідомили, що існуючий рухомий склад "Укрзалізниці" базується на технологіях 1970-х років:

з вугільним опаленням;

з кондиціюванням, яке повноцінно працює тільки в русі;

зі збільшеними експлуатаційними витратами (поїзди потребують, як правило, обслуговування двома провідниками одного вагону).

Крім того, існуючий рухомий склад, на думку експертів, є в цілому "морально застарілим".

Тим часом нові вагони:

здатні будуть прослужити на 20 років довше;

мають подовжені міжремонтні інтервали;

потребуватимуть меншої кількості обслуговуючого та сервісного персоналу для роботи.

"Строк експлуатації цих вагонів - 50 років, завдяки виконанню кузовів із нержавіючої сталі. Це на 20 років більше, ніж для стандартних вагонів "Укрзалізниці", - пояснили у компанії.

Що зміниться в нових вагонах УЗ для пасажирів

Згідно з інформацією компанії, партія з 5 нових вагонів із сучасними системами управління:

потребуватиме меншої кількості обслуговуючого персоналу;

матиме практично на 80% більший термін експлуатації;

вміщуватиме більше пасажирів - до 44 в одному купейному вагоні.

"Поруч з ефективністю, вони нададуть новий рівень комфорту: кондиціювання навіть на зупинках та при малій швидкості, більше простору пасажирам, покращена плавність ходу та багато інших новинок", - розповіли в УЗ.

Зазначається, що на вагонах цього типу буде здійснено перехід з вугільного опалення на повністю електричне - з удосконаленим індивідуальним керуванням температурою в кожному купе.

"Сучасна система дозволить використовувати клімат-контроль навіть під час тривалих зупинок поїзда", - додали в "Укрзалізниці".

Крім того, у вагонах будуть:

автоматичні розсувні двері;

герметичні міжвагонні переходи врівень з підлогою.

"Контроль за системами всіх вагонів здійснюватиметься з купе начальника поїзда", - повідомив національний перевізник.

Уточнюється, що нові вагони матимуть також:

збільшену ширину кузова;

покращене планування.

"Що дасть можливість збільшити довжину спального місця до 2,2 метра", - наголосили у компанії.

Вагони будуть оснащені також пневмопідвішуванням, що гарантує додаткову плавність ходу та зменшить коливання вагона під час руху.

Пасажирські вагони УЗ нового покоління (інфографіка: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

В "Укрзалізниці" уточнили, що 5 нових пасажирських вагонів будуть:

купейними;

з можливістю трансформації у вагони типу СВ.

Крім того, один вагон буде інклюзивним:

матиме електричний підйомник;

матиме пандус для високої платформи;

матиме збільшене купе для подорожей пасажирів з інвалідністю на кріслі колісному.

Насамкінець в УЗ розповіли, що крім вже зазначених переваг, пасажири нових вагонів отримають:

розетки з роз'ємами USB та Type-C, а також бездротовою зарядкою для смартфонів;

власний столик для верхніх полиць (який буде пересувним по горизонталі);

додатковий умивальник у коридорі вагона.

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)